Wolfsburg. Mit zwei Traumtoren drehte der VfL eine Partie in Freiburg, wo man lange unterlegen war. Das sind unsere Noten für die Wolfsburger Profis.

Koen Casteels: Sein Comeback nach Schulterverletzung war durchwachsen. Eine gute Parade in der ersten Hälfte, bei der Entstehung des Elfmeters aber ungeschickt. Note: 3,5

Maxence Lacroix: Der stabilste Verteidiger des VfL in Freiburg, konnte noch ein paar gefährliche Szenen entschärfen. Traf vorne mit Wucht zum Siegtreffer. Note: 2

Sebastiaan Bornauw: Fälschte unglücklich ins eigene Tor ab, ansonsten bemüht, die VfL-Abwehr zusammenzuhalten. Note: 4

Cedric Zesiger: Hatte Probleme, wenn die Freiburger mit Tempo über seine linke Abwehrseite kamen. Zur Pause raus. Note: 4,5

Kilian Fischer: Schwacher Auftritt, verlor die Mehrzahl seiner Zweikämpfe und fand einfach nicht ins Spiel. In der Halbzeit ausgewechselt. Note: 5

Maximilian Arnold: Mit einem Traumtor sorgte der Kapitän für den Ausgleich. In der ersten Hälfte auch nicht richtig im Spiel. Note: 2,5

Aster Vranckx: Versuchte abzuräumen, bekam vor der Pause aber wenig Zugriff. Musste verletzt raus. Note: 4

Yannick Gerhardt: Verlor vor dem 0:1 Doan aus den Augen, hatte auf seiner linken Seite einige Probleme. Note: 4,5

Ridle Baku: Fast mit einem Eigentor. Offensiv mit einigen Aktionen, aber nie mit einem konsequenten Abschluss. Note: 4

Jonas Wind: Verteilte einige Male gut den Ball. Ansonsten kam von dem Top-Torjäger zu wenig. Note: 4

Tiago Tomas: Besaß die einzige gute VfL-Chance in Hälfte eins. Doch ihm fehlen oft Biss und Ernsthaftigkeit, um sich durchzusetzen. Angeschlagen raus. Note: 4,5

Patrick Wimmer (ab 46. Minute): Vergab eine Schussmöglichkeit im Strafraum kläglich. Holte den Freistoß zum 1:1 heraus. Note: 3,5

Joakim Maehle (ab 46.): Ihm merkte man die vergangenen Spiele auf der Bank an, nicht so selbstbewusst wie in seiner guten Anfangszeit in Wolfsburg. Note: 4

Kevin Paredes: (ab 46.): Nach seiner Einwechselung agil, zog das Foul zum Freiburger Platzverweis. Note: 3,5

Mattias Svanberg (ab 69.): Kam für Vranckx und half mit bei der Aufholjagd. ohne Note

Kevin Behrens: Für ihn gab es nur einen Kurzeinsatz in der Nachspielzeit. ohne Note