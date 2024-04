Wolfsburg. Die Mannschaft von Ralph Hasenhüttl unterliegt Borussia Mönchengladbach trotz des Führungstreffers von Ridle Baku mit 1:3.

Der VfL Wolfsburg hatte bereits unter Niko Kovac ein Problem: Das Team verspielte nur allzu oft Führungen und verlor nach einer guten ersten Hälfte nach dem Seitenwechsel den Faden. Diese Tatsache scheint sich nun unter dem neuen Coach Ralph Hasenhüttl fortzusetzen. Nach einer 1:0-Pausenführung unterlag die Mannschaft am Sonntagabend Borussia Mönchengladbach mit 1:3 (1:0) und hat als Tabellen-14. nur noch fünf Punkte Vorsprung auf Mainz 05 und auf den Relegationsplatz.

Hasenhüttl hatte die Startelf kräftig umgebaut und im Vergleich zum 2:0-Erfolg bei Werder Bremen eine gute Woche zuvor gleich fünf neue Akteure auf den Platz geschickt: Dass in der Innenverteidigung Sebastiaan Bornauw und Moritz Jenz für die gesperrten Maxence Lacroix und Cedric Zesiger auflaufen würden, war bereits vorher klar. Doch auch offensiv änderte sich einiges: Jonas Wind, Patrick Wimmer und Tiago Tomás durften von Anpfiff an ran. Aussetzen mussten Amin Sarr, Kevin Behrens sowie der angeschlagene Kevin Paredes. Ebenfalls nur auf der Bank: Lovro Majer, der nach seiner Einwechslung in Bremen das zweite VfL-Tor erzielt hatte.

VfL Wolfsburg mit fünf Neuen in der Startformation

Einer von den fünf Neuen stand in der ersten richtig guten Szene des Spiels gleich im Mittelpunkt: Nach schönem Pass von Mattias Svanberg auf Tiago Tomás passte dieser den Ball vom rechten Flügel in die Mitte zu Ridle Baku. Dort vollendete der 25-Jährige zum 1:0 für die Wölfe (7.). In den Anfangsminuten wirkte der VfL beflügelt von dem jüngsten Sieg in Bremen, ließ den Ball im Mittelfeld laufen und schien die Freude am Fußball wieder ein Stück wiedergewonnen zu haben.

Ein Offensivfeuerwerk war es aber erwartungsgemäß nicht, das die Grün-Weißen in der Folge abbrannten. Doch das war zunächst auch gar nicht nötig, weil von den Gästen lange Zeit nichts kam. Ein Kopfball von Nathan N‘Goumou nach einer Ecke, der knapp am Pfosten des von Pavao Pervan gehüteten VfL-Tors vorbeistrich, war das Einzige, was die Fohlen zustande brachten. Bis zur Pause sollte die Elf von Trainer Gerardo Seoane noch zwei, drei weitere Situationen haben, in denen sie sich dem Wolfsburger Tor annäherte. Doch letztlich fehlte Mönchengladbach in vorderster Front Durchsetzungsfähigkeit und Geradlinigkeit.

Mönchengladbach legt nach der Pause seine Harmlosigkeit im Angriff ab

Die Hausherren kamen wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff noch zu einer Freistoßchance aus rund 18 Metern in halblinker Position, nachdem Wimmer zu Fall gebracht worden war. Der Schuss von Svanberg war zwar hart, aber nicht platziert genug, sodass Gäste-Schlussmann Jonas Omlin per Faustabwehr zur Stelle war (42.). Die knappe Pausenführung riss die 26.105 Zuschauer in der Volkwagen-Arena zwar nicht von den Sitzen, verdient war sie dennoch.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel dann aber grundlegend. Und das lag in erster Linie an einer Szene, die sich nach 52 Minuten ereignete: Nach einem Angriff über die linke Seite kam Gladbachs Kou Itakura zum Distanzschuss aus rund 25 Metern. Moritz Jenz versuchte zu blocken, fälschte den Ball aber mit dem Knie unhaltbar für Pervan ab - 1:1. Der Treffer brachte bei den Gastgebern urplötzlich die altbekannte Unsicherheit zurück. Wie schon so oft in dieser Saison drohte ein Spiel zu kippen. Und die VfL-Akteure ließen es geschehen, vor allem weil sie im Mittelfeldzentrum weniger Zugriff auf ihre Gegenspieler bekamen. Und nur sechs Minuten später war das Unglück perfekt: Gladbachs Honorat ließ auf links Bornauw aussteigen, passte auf N‘Goumou, den Yannick Gerhardt aus den Augen verlor, und es stand 1:2.

Unsicherheit kehrt ins Spiel des VfL Wolfsburg zurück

Mit dem neuen Zwischenstand kippte auch die Stimmung in der Arena. Zwar trieben die Anhänger im Fanblock ihr Team weiter an, doch von den Tribünen gab es zwischendurch immer wieder Pfiffe für die zunehmend uninspirierten Angriffsversuche der Gastgeber. Die größte Gelegenheit gehörte anschließend wieder den Gladbachern: Nach Flanke von Reitz köpft Hack das Leder an die Latte - VfL-Keeper Pervan wäre ohne Chance gewesen (74.).

Die Wölfe kamen nur noch zu wenigen klaren Chancen, obwohl Hasenhüttl kräftig an der Personalschraube drehte. Sarr, Majer, Behrens und Cerny waren die Offensivkräfte, mit denen der Wolfsburger Coach während der zweiten Hälfte neuen Schwung in den VfL-Angriff zu bringen versucht hatte. Doch die größte Ausgleichschance hatte Joakim Maehle mit einem Fallrückzieher nach Behrens-Flanke, der knapp am Pfosten vorbei ging. Kurz darauf machte Gladbachs Rocco Reitz mit dem 1:3 alles klar (88.).

Nach dem Schlusspfiff gab es für die VfL-Akteure einen Mix aus Pfiffen und aufmunterndem Applaus. Das Team tritt jetzt am kommenden Samstag bei RB Leipzig an.