Wolfsburg. Im Heimspiel gegen Gladbach muss der neue Trainer zwei Innenverteidiger ersetzen - auch Torwart Casteels wird wohl nochmal fehlen.

Mit seiner Startelf gegen Werder Bremen hatte Ralf Hasenhüttl in seinem ersten Bundesliga-Spiel als Trainer des VfL Wolfsburg schon für eine kleine Überraschung gesorgt. Der neue Coach der grün-weißen Fußballer hatte zwar bereits vor der Partie angekündigt, dass er verstärkt auf Spieler setzen werde, die nicht auf Länderspielreise waren. Aber dann fanden sich doch ziemlich viele prominente Namen in Bremen auf der Wolfsburger Ersatzbank wieder. Lovro Majer, Mattias Svanberg oder Jonas Wind, um nur einige zu nennen, mussten zunächst zuschauen.

Aber Hasenhüttls Kalkül ging auf. Der VfL gewann 2:0 und beendete damit seine Sieglos-Serie in der Bundesliga. Und der neue Coach empfand es auch nicht als besonders mutig, dass er so viele potenzielle Stammspieler zunächst draußen ließ. „Ich finde, dass ich nicht ins Risiko gegangen bin, weil ich Spieler aufgestellt habe, die ich zuvor zwei Wochen im Training gesehen habe und wo ich wusste, dass sie in so einem Spiel bestehen können“, begründete er seine Anfangsformation, in der mit Amin Sarr unter anderem ein Profi stand, der in dieser Saison bisher nur selten zum Zug kam.

Cedric Zesiger freut sich über den Erfolg in Bremen. Im nächsten Spiel des VfL Wolfsburg muss er aber zuschauen. © regios24 | Darius Simka

Doch trotz des Erfolgs in Bremen wird die Wolfsburger Startelf im nächsten Spiel zumindest in der Abwehr entscheidend anders aussehen. Denn Hasenhüttl muss bereits in seinem zweiten Spiel als VfL-Trainer improvisieren. Für das Heimspiel am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach stehen ihm nämlich gleich zwei Innenverteidiger, die in Bremen begannen, nicht zur Verfügung. Neben Maxence Lacroix, der gegen Werder Rot sah und wohl zwei Spiele gesperrt wird, erhielt Cedric Zesiger seine fünfte gelbe Karte in dieser Saison. Damit ist der Schweizer ebenfalls für ein Spiel raus. Das heißt, dass gleich zwei Mann der Dreierabwehrkette in Bremen gegen Gladbach ersetzt werden müssen.

Jenz und Bornauw werden wohl das Zentrum besetzen

Eine Taktikänderung beim VfL ist im Heimspiel daher sehr wahrscheinlich. Mit Moritz Jenz haben die Wolfsburger nämlich nur einen weiteren gelernten Innenverteidiger im Kader. Selbst, wenn er für einen der Gesperrten ins Team rückt, dürfte eine Rückkehr zur Viererkette ein probates Mittel für Hasenhüttl sein. Jenz würde dann mit Sebastiaan Bornauw das Zentrum besetzen. Außer Hasenhüttl platziert noch einen Außenverteidiger oder Mittelfeldspieler in die Dreierreihe vor dem Torwart. Der Ablauf der aktuellen Trainingswoche könnte daher besondere Bedeutung für das Aussehen der Startelf haben. Viele Nationalspieler können sich nun erstmals in mehreren Einheiten ihrem neuen Chefcoach präsentieren.

Hasenhüttl deutete bereits an, dass seine erste Startelf beim VfL noch nicht allzu viel Aussagekraft für die weiteren Wochen haben könnte. Ihm war jedenfalls bewusst, dass er gegen Werder zunächst einige Hochkaräter draußen ließ. Für ihn war das aber kein Problem, sondern eher sogar ein Vorteil. „Wenn man so eine Bank hat, dann ist das ein riesiges Pfund“, sagte der Coach. Und mit Majer war es ja auch ein Einwechselspieler, der mit einem schönen Heber in der Schlussphase das vorentscheidende 2:0 für die Wölfe gegen Werder erzielte. Während Hasenhüttl gegen Gladbach in der Abwehr zum Wechseln gezwungen ist, könnte er es in der Offensive daher freiwillig machen. Majer als Torschütze gegen Bremen oder Wind, Wolfsburgs Top-Torschütze dieser Saison, drängen sich als Alternativen zu Sarr und Kevin Behrens, die an der Weser allenfalls eine durchschnittliche Leistung zeigten, auf.

Im Tor „muss“ Hasenhüttl dagegen wohl ein weiteres Mal auf Pavao Pervan setzen. Koen Casteels, die etatmäßige Nummer 1 der Wolfsburger, wird seinem Team nämlich wahrscheinlich noch ein weiteres Spiel fehlen. Der Belgier laboriert nun schon länger an einer Muskelverletzung in der Schulter. „Es wird bei ihm schon noch ein bisschen dauern“, stellt sich Hasenhüttl darauf ein, dass der Keeper auch gegen Gladbach nicht zur Verfügung steht.

Pervan war in Bremen ein guter Casteels-Vertreter

Doch dem Trainer ist nicht bange, denn mit Pervan habe der VfL einen guten Stellvertreter. „Pavao hat wirklich ein gutes Spiel gemacht“, lobte Hasenhüttl den Keeper für dessen Leistung in Bremen, wo er mit einer Glanzparade in der ersten Hälfte einen Rückstand seiner Mannschaft verhinderte. Bereits sechsmal in dieser Saison hat Pervan anstelle von Casteels bei einem Bundesliga-Spiel im Wolfsburger Tor gestanden. Vor dem vergangenen Spiel hatte der VfL dabei nur einmal gepunktet, nämlich beim 2:2 im Hinspiel gegen Werder. Nun folgte der erste Sieg und das erste Zu-Null-Spiel mit Pervan in dieser Spielzeit. Das dürfte dem Österreicher Selbstvertrauen für die Heimaufgabe gegen Gladbach geben, auch wenn sich vor ihm im Vergleich zur Partie in Bremen einiges ändern wird.

Der VfL braucht gegen Gladbach ein neues Abwehrzentrum, und die Offensivabteilung könnte ebenfalls deutlich anders aussehen. Mal sehen, welche Überraschung Hasenhüttl nun, nach seiner dritten Woche als VfL-Trainer, aus dem Hut zaubert. Und ob sich das Ergebnis am Ende auch so sehen lassen kann wie bei seinem erfolgreichen Debüt in Bremen.