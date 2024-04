Bremen. Der Platzverweis des Wolfsburgers in Bremen war schon sein dritter in dieser Saison. Damit macht sich der Franzose viel kaputt.

So richtig schlechte Laune wollte bei Maxence Lacroix trotz seines Platzverweises in Bremen nicht aufkommen. Der Innenverteidiger des VfL Wolfsburg trat sogar mit einem kleinen Lächeln vor die Journalisten, obwohl er zuvor gegen den SV Werder eine Rote Karte gesehen hatte. Der 2:0-Erfolg seiner Mannschaft –der erste nach elf Partien ohne Sieg und ein gelungener Start für den neuen Trainer Ralph Hasenhüttl – seien ihm wichtiger, erklärte der Franzose.

Wolfsburgs Lacroix: Ein bisschen wütend, aber auch glücklich

„Ich bin ein bisschen wütend wegen der Rote Karte, aber für die Mannschaft ist es gut“, sagte er mit Blick auf den ersten Sieg seines Teams in der Fußball-Bundesliga im Jahr 2024. „Ich bin glücklich“, stellte Lacroix deshalb trotz seines Platzverweises fest. Immerhin hatte er bis zu diesem auch ein gutes Spiel gemacht. Als Innenverteidiger hatte der 23-Jährige großen Anteil, dass der VfL in Bremen zu null spielte, und dann hatte Lacroix seine Elf im Anschluss an eine Ecke in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Flachschuss sogar in Führung gebracht.

Aber in der 76. Minute war dann Schluss für den Abwehrspieler. „Für mich ist es kein großes Foul, aber ich muss Rot akzeptieren“, sagte Lacroix zur Szene, in der er Bremens Romano Schmid als letzter Mann in einem ungeschickten Zweikampf zu Fall brachte. Zuvor hatte er einen Rückpass von Kevin Paredes nicht optimal angenommen und musste erst dadurch in ein Körperkontakt-Duell mit Schmid gehen. Zukünftig will er das besser machen. „Ich möchte konzentrierter sein und mit jedem Fehler wachsen“, sagte Lacroix.

Lacroix ist mit insgesamt sechs Platzverweisen auf Rekord-Kurs

Einziges Problem: Die Rote Karte gegen Werder war nicht die erste für den Franzosen in dieser Saison. In Darmstadt musste er im Dezember wegen einer ähnlichen Szene mit Rot vom Platz. Und beim 2:2 im Hinspiel gegen Werder ging es für Lacroix wegen Gelb-Rot vorzeitig in die Kabine. Am Samstag kassierte er also schon seinen dritten Platzverweis in dieser Saison. Insgesamt flog er in der Bundesliga bereits sechsmal vom Platz. Den Rekord halten Jens Nowotny und Luiz Gustavo mit jeweils acht Hinausstellungen.

Hasenhüttl sieht daher Handlungsbedarf. „Vor allem mit Ball können wir bei Maxence noch vieles verbessern. Da hat er schon einen schlechten ersten Kontakt“, kritisierte er den Abwehrspieler nach der Roten Karte in Bremen deutlich. Doch er hat gleichzeitig eine hohe Meinung von dem Franzosen. „Er hat da sicherlich seine Defizite, aber das wird er auch noch in den Griff bekommen, denn die Grundtechnik ist da. Das werden wir noch rausbekommen. Er ist für mich ein sensationeller Innenverteidiger“, sagte Hasenhüttl über Lacroix. Zwei Spiele muss er mindestens auf den Abwehrspieler verzichten und anschließend mit ihm daran arbeiten, dass der Platzverweis in Bremen hoffentlich der letzte war.