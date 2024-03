Wolfsburg. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg feiern gegen den Bundesliga-Aufsteiger einen ungefährdeten 4:0-Erfolg und bleiben an Bayern dran.

Der VfL bleibt dran an der Spitze, und das ohne größere Probleme: Am Montagabend feierten die Wolfsburger Fußballerinnen in der Bundesliga einen hochverdienten 4:0 (2:0)-Erfolg gegen Aufsteiger RB Leipzig und zeigten sich einmal mehr bereit für die entscheidenden nächsten Wochen inklusive Gipfel gegen Meister Bayern, auf den die Mannschaft von Tommy Stroot weiter nur einen Punkt Rückstand hat. Die Art und Weise, wie der VfL vor 2667 Fans im AOK-Stadion den Neuling besiegte, war überzeugend. Das einzige Manko: Es hätten mehr Treffer herausspringen müssen als die von Marina Hegering, Jule Brand (2) und Sveindis Jonsdottir.

Es war dabei noch ein zäher Beginn gegen einen Aufsteiger, der in den vergangenen Partien reichlich Selbstvertrauen getankt, zuletzt sogar Eintracht Frankfurt mit 2:1 besiegt hatte. In den ersten 20 Minuten schenkten sich beide Teams keinen Meter. Leipzig hielt die Räume eng, ging aggressiv in die Zweikämpfe. Chancen für den VfL gab‘s zunächst keine.

Wieder per Ecke: Marina Hegering bringt Wolfsburg auf die Siegerstraße

Wie schon im DFB-Pokal-Viertelfinale bei der TSG Hoffenheim (3:0) musste gegen Leipzig eine Ecke herhalten, um die Wölfinnen ins Spiel zu bringen. Svenja Huth trat an, RB-Keeperin Elvira Herzog verschätzte sich, und Hegering drückte den Ball mit der Brust über die Linie. Jetzt war der VfL im Spiel, kam immer wieder mit weiten Bällen über seine schnellen Außen Jonsdottir und Brand nach vorne, weil die Gäste sehr hoch verteidigten.

Sveindis Jonsdottir (vorne links) und Torschützin Jule Brand hatten auf den offensiven Außenpositionen viel Platz, hätten diesen gegen Leipzig noch besser nutzen können. © regios24 | Darius Simka

Beide Wolfsburger Außen hatten richtig gute Möglichkeiten, schnell zu erhöhen, scheiterten aber zum Teil kläglich. Erst als Lena Oberdorf Alexandra Popp schickte und die VfL-Anführerin uneigennützig quer auf Brand legte, besorgte diese das 2:0. Der Makel nach den ersten 45 Minuten war die Chancenverwertung. Die Gastgeberinnen hätten die Partie schon längst entschieden haben müssen.

Sveindis Jonsdottir und Jule Brand legen nach der Halbzeit nach

Aber sie ließen nach dem Seitenwechsel keinen Deut nach, wussten den Platz, den Leipzig ihnen ließ, bis zum gegnerischen Sechzehner hervorragend auszunutzen. Nach einem tollen Oberdorf-Pass auf Popp hätte Brand schon das 3:0 besorgen müssen, doch sie zielte am leeren Tor vorbei. Die bedeutend schwierigere Situation löste sie kurz darauf besser. Arg bedrängt von Nina Räcke legte die 21 Jahre alte Nationalspielerin noch einmal quer auf Jonsdottir, die das 3:0 erzielte.

RB wirkte jetzt etwas besser sortiert. Der VfL, bei dem Coach Tommy Stroot jetzt munter durchwechselte, ließ lange die letzte Zielstrebigkeit vermissen, ehe Brand dann doch noch kurz vor Schluss das vierte Tor markierte. Es war ihr erster Doppelpack für den VfL. Und die Nationalspielerin bestätigte einmal mehr ihre starke Form.

VfL-Frauen am Freitag in Hoffenheim, Pokal-Halbfinale steigt am Ostersamstag um 13 Uhr

Nachdem die Wölfinnen den 15. Spieltag gegen Leipzig beschlossen haben, eröffnen sie nun den nächsten. Schon am Freitagabend (18.30 Uhr) geht‘s mit dem Liga-Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim weiter. Das Pokal-Halbfinale gegen die SGS Essen findet übrigens am Ostersamstag, 30. März, um 13 Uhr im AOK-Stadion statt, wie der DFB am Montag bekanntgab. Zwischen diesen beiden Partien gibt‘s noch das Spitzenspiel gegen Meister und Spitzenreiter Bayern München in der VW-Arena (Samstag, 23. März, 17.45 Uhr).

Spiel kompakt:

VfL Wolfsburg: Frohms - Wilms, Hendrich, Hegering (46. Rabano), Janssen (65. Küver) - Oberdorf, Hagel (69. Wedemeyer), Huth (76. Xhemaili) - Jonsdottir (69. Endemann), Popp, Brand.

RB Leipzig: Herzog - Krug , Räcke, Landenberger, Pollak (60. Croatto) - Starke (60. Andrade), Hipp, Graf (84. Janez), Müller (76. Rackow) - Fudalla, Larsson (76. Brecht).

Tore: 1:0 Hegering (24.), 2:0 Brand (40.), 3:0 Jonsdottir (56.), 4:0 Brand (89.).

Gelbe Karten: Jonsdottir / Räcke.

Schiedsrichterin: Anna-Lena Heidenreich (Bad Schwartau).

Zuschauer: 2667 im AOK-Stadion.