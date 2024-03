Hoffenheim. Wolfsburgs Fußballerinnen siegen zum 48. Mal in Folge im DFB-Pokal. Im Halbfinale Ende März gibt es ein Heimspiel gegen Essen.

Die Wahnsinns-Serie geht weiter – dank der Wolfsburger Eckenstärke: Die VfL-Fußballerinnen haben am Dienstagabend den nächsten Sieg im DFB-Pokal eingefahren. Bei der TSG Hoffenheim mit Ex-VfL-Trainer Stephan Lerch (gewann den Pokal in vier Jahren Wolfsburg vier Mal) feierte die Mannschaft von Coach Tommy Stroot einen 3:0 (2:0)-Erfolg. Im nationalen Cup-Wettbewerb war’s dank der Treffer von Jule Brand, Kapitänin Alexandra Popp und Vivien Endemann Nummer 48 in Folge.

Lena Oberdorf und Ewa Pajor fallen beim VfL kurzfristig aus

Die Wölfinnen mussten allerdings im Dietmar-Hopp-Stadion erst einmal das erwartet schwere Spiel meistern. Zumal der VfL kurzfristig noch auf zwei Stammkräfte verzichten musste: Lena Oberdorf war mit nach Hoffenheim gefahren, blieb aber krank im Hotel. Bereits in der Startaufstellung hatte Ewa Pajor, die beim 9:1 in Nürnberg vierfach getroffen hatte, gestanden. Doch die Torjägerin fiel dann noch mit Knieproblemen aus, die bei der polnischen Nationalelf wieder aufgebrochen waren. Fenna Kalma übernahm für sie.

Die Wolfsburgerinnen taten sich schwer gegen die Mannschaft ihres früheren Trainers, dessen Pokalserie (22 Siege, 20 davon mit dem VfL) am Dienstag endete. Vor allem Erleta Memeti bekamen die Gäste nicht so richtig zu fassen. Die frühere VfL-II-Stürmerin hatte die beste TSG-Chance in der ersten Hälfte, ihr Heber in Minute 11 ging nur ganz knapp daneben. Auch sonst machte es Hoffenheim gegen den Abosieger im Pokal gut, fand immer wieder Lücken, das letzte Zuspiel oder der Abschluss waren aber nicht gut genug.

Gegen Wolfsburgs starke Ecken hat Hoffenheim kein Rezept

Und gegen die VfL-Ecken war kein Kraut gewachsen: Nach einer knappen halben Stunde beförderte Jule Brand eine Nuria-Rabano-Ecke per Kopf ins Tor. Es war ihr erster Kopfball-Treffer für die Wölfinnen. Und so ungern sie nach dem Treffer gegen ihren Ex-Klub jubeln wollte - sie hob fast entschuldigend die Hände -, so gerne trifft sie gegen Hoffenheim: Es war bereits ihr drittes VfL-Tor gegen Hoffenheim - bei acht Toren im Wolfsburger-Trikot insgesamt.

Jule Brand (2. v. r.) wollte sich nicht so richtig freuen. Sie hatte gegen ihren Ex-Klub Hoffenheim das wichtige 1:0 für den VfL Wolfsburg erzielt. © IMAGO/Sports Press Photo | IMAGO/Dana Roesiger

Die Gastgeberinnen zeigten sich wenig geschockt, Memeti, Paulina Krumbiegel und Melissa Kössler hätten ausgleichen können - ehe es in der Nachspielzeit den nächsten Eckball-Schock gab: Svenja Huth auf Popp, deren Kopfball ebenfalls im Netz zappelte. Das war einstudiert, das hat auch schon im DFB-Trikot genauso geklappt.

VfL bringt den Sieg sicher nach Hause

Nach der Pause warf die TSG alles nach vorne, suchte seine letzte Chance, die Partie noch zu drehen. Und fast hätte es zumindest schon mal mit dem Anschluss geklappt, aber Merle Frohms entschärfte den Schlenzer von Gia Corley stark (52.). Der VfL zeigte sich an diesem Abend aber auch kämpferisch bereit, warf sich in alles, was Richtung Tor kam und klärte auch mal unkonventionell.

Die Gäste hatten dann aber auch dicke Chancen, die Partie früher für sich zu entscheiden: Erst Vivien Endemann mit einem Heber (knapp vorbei), dann Joker Sveindis Jonsdottir, die sich gleich stark einbrachte, aber genauso an Laura Dick scheiterte wie direkt im Anschluss Kalma. Endemann setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt. Und so feierten die Wolfsburgerinnen einen nicht mehr gefährdeten Pokal-Erfolg, so dass diese Wahnsinns-Serie einmal mehr weitergeht.

Bei der Auslosung zum Halbfinale hatte der VfL Wolfsburg Glück. Es gibt Ende März ein Heimspiel gegen Essen, während Bayern München auf Frankfurt trifft.

Spiel kompakt:

TSG Hoffenheim: Dick - Krumbiegel, Cazalla, Specht, Linder - Dongus (86. Feldkamp), Harsch - Hickelsberger (68. Alber), Memeti, Corley (77. Billa) - Kössler (68. Janssens).

VfL Wolfsburg: Frohms - Wedemeyer (86. Wilms), Hendrich, Hegering, Rabano (61. Janssen) - Hagel, Popp, Huth - Endemann, Kalma (90.+2 Xhemaili), Brand (61. Jonsdottir).

Tore: 0:1 Brand (27.), 0:2 Popp (45.+2), 0:3 Endemann (90.+3).

Gelbe Karten: Memeti, Alber / Rabano, Brand.

Schiedsrichterin: Franziska Wildfeuer (Bad Schwartau).

Zuschauer: 2000 im Dietmar-Hopp-Stadion.

Weitere Viertelfinal-Ergebnisse: FC Carl Zeiss Jena – Bayern München 0:3 (0:3), Bayer Leverkusen – SGS Essen 1:2 (0:2), Eintracht Frankfurt – MSV Duisburg 4:1 (3:0)