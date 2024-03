Wolfsburg. Der VfL Wolfsburg hat gegen den VfB Stuttgart im Abendspiel der Fußball-Bundesliga 2:3 verloren. Die Sieglos-Serie geht damit weiter.

Die Sieglos-Serie des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga geht weiter. Die Grün-Weißen verloren am Samstagabend ihr Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 2:3 (0:1) und warten damit seit neun Spielen auf einen Dreier. Durch den 1:1-Ausgleich von Joakim Maehle hatte es zwischendurch Hoffnung für den VfL gegeben. Doch fast im Gegenzug verschuldete Maehle einen Elfmeter, durch den der VfB zurück in die Spur fand.

Kovac lässt Top-Torjäger Wind zunächst draußen

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac hat mit seiner Start-Aufstellung zumindest in einem Punkt für eine kleine Überraschung gesorgt. Jonas Wind, der beste Torjäger der Wölfe in dieser Saison, fand sich zunächst auf der Bank wieder. Wahrscheinlich wollte Kovac dem Stürmer, der seit elf Ligaspielen auf einen Treffer wartet, mal eine Pause gönnen. Trotzdem wird sich mancher VfL-Fans angesichts der Entscheidung etwas verwundert die Augen gerieben habe, zumal Wind zuletzt zwar nicht für eigene Tore aber immer mal wieder für eine Vorlage - wie im vergangenen Spiel in Frankfurt - gut war. Für Wind stand im Vergleich zur vergangenen Partie Vaclav Cerny in der Startelf auf rechts außen. Lovro Majer rückte dafür ins Zentrum hinter die einzige Spitze Kevin Behrens.

Doch diese Maßnahme von Kovac führte zunächst nicht zu einem flüssigen Offensivspiel der Gastgeber. Der Tabellendritte aus Stuttgart hatte in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und ging auch verdient in Führung. Chris Führich hatte gleich drei Wolfsburger auf sich gezogen und dann mit einem geschickten Pass Maximilian Mittelstädt auf die Reise geschickt. Dessen gute Flanke verwertete Serhou Guirassy bei einem siegreichen Kopfballduell gegen VfL-Innenverteidiger Moritz Jenz zum 1:0 für die Gäste (14.).

Maehle trifft vorne und patzt hinten

Die Reaktion des VfL vor 28.917 Zuschauern in der ausverkauften VW-Arena fiel verhalten aus. Zwar bauten die Hauherren zwischendurch ein wenig Druck auf und hatten ihre Szenen vor dem VfB-Tor, die zum Erfolg führen konnten. Doch beim finalen Pass fehlte stets die Genauigkeit, wodurch die Grün-Weißen in Hälfte eins keinen klaren Abschluss verzeichnen konnten. Die Stuttgarter hatten nun zwar auch keine Masse an guten Möglichkeiten, aber sie waren das Team mit der reiferen Spielanlage, hielten den Ball gut in den eigenen Reihen.

Doch kurz nach der Pause kamen die Wolfsburger fulminant zurück - durch eine starke Aktion Maehles. Der dänische Linksverteidiger gab selbst den Initiator, bekam den Ball über Kevin Paredes und Majer im gegnerischen Strafraum zurück an den Fuß und hämmerte ihn satt in Netz (50.). Der Ausgleich sorgte für Hoffnung und Hochgefühl bei Team und Anhang. Aber die Freude währte nur kurz. Fast mit dem nächsten Spielzug machte Maehle durch einen Stellungsfehler sein Werk selbst zunichte. Bei einem langen Pass aus der VfB-Hälfte ließ er sich von Enzo Millot überlaufen und zupfte den Stuttgarter dann einmal kurz am Trikot im Strafraum - Elfmeter. Eine harte, aber vertretbare Entscheidung des Schiedsrichters. Guirassy ließ sich diese Chance nicht nehmen und brachte Stuttgart mit seinem zweiten Treffer wieder in Führung (54.).

Nmecha trifft er erstmals seit Comeback

Kovac musste nun reagieren. Der VfL-Trainer hatte bereits in der Halbzeit Tiago Tomas für den enttäuschenden Cerny gebracht. Nun warf er mit Wind und Amin Sarr weitere frische Offensivkräfte ins Spiel. Doch auch den nächsten Treffer erzielten die Gäste. Josha Vagnoman hatte es gegen Maehle und Tomas zu einfach zum Abschluss zu kommen, traf von der Strafraumgrenze mit links ins rechte untere Torwarteck (77.). Der Stuttgarter hatte bereits in der 56. Minute VfL-Keeper Koen Casteels einmal überwunden, doch der Treffer wurde wegen einer knappen Abseitsposition von ihm nicht gegeben.

Damit schien das Spiel entschieden, aber der VfL gab noch nicht auf. Und zumindest eine positive Geschichte des Abends aus Wolfsburger Sicht wurde geschrieben. In der 82. Minute traf Lukas Nmecha kurz nach seiner Einwechslung. Für den Stürmer war es der erste Bundesliga-Treffer seit fast eineinhalb Jahren. Die Hälfte der vergangenen Saison und bisher fast die komplette aktuelle Spielzeit hatte er wegen anhaltender Knieprobleme und einer Operation pausieren müssen. Dieses Tor in seinem erst dritte Einsatz als Einwechselspieler nach seinem Comeback wird ihm Auftrieb geben.

Das Happy End für Nmechas Mannschaft blieb trotzdem aus. Stuttgart brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und verlängerte damit die Sieglos-Serie des VfL in der Bundesliga.