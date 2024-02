Wolfsburg. Die Wolfsburger erkämpfen sich in der Volkswagen-Arena einen Punkt gegen schwächelnde Dortmunder. Die Noten des Kovac-Teams.

Am 22. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga empfing der VfL Wolfsburg den BVB aus Dortmund in der heimischen Volkswagen-Arena. Bei dem 1:1 bot die Kovac-Elf dem Team aus dem Ruhrpott Paroli - ein Spiel auf Augenhöhe. Das sind die Noten:

Casteels: Stand sicher, war wenig gefordert. Beim Gegentor ohne Schuld. Note: 3

Maehle: Ein Aktivposten auf dem Platz, lief viel, bot sich an, seine Aktionen waren aber häufig zu unpräzise. Insbesondere die Bälle in den Strafraum kamen nicht an. Er verlor einige kritische Zweikämpfe. Note: 3,5

Baku: Insgesamt eine starke Leistung. Strahlte rechtsaußen große Gefahr aus und fehlte gleichzeitig fast nie hinten. Zweikampfstark – einer der besten. Einmal fehlte er rechts hinten: Beim Gegentor bei Reus, weil er innen aushalf. Note: 2,5

Jenz: Er startete sicher, spielte dann ein unauffälliges Spiel. Spielte mit extra für ihn angefertigter Maske. Note: 3

Lacroix: Er fehlte beim Gegentor in der Abwehr, weil er zu weit aufgerückt war. Insgesamt lieferte er eine solide Leistung. Er kam manchmal zu spät an den Ball. Note: 3

Majer: Er lief viel, forderte viel den Ball und konnte einige positive, offensive Akzente setzen: Er war ein Aktivposten. Er machte aber auch einige Fehler und verlor unter Druck Bälle. Note: 3

Paredes: In der ersten Halbzeit kaum zu bremsen. Zweikampfstark, agil und schnell – nur der letzte Pass kam oft nicht an. In der zweiten Hälfte unterstützte er hinten, sicherte ab. Note: 2,5

Arnold: Spritzig, ackerte, kämpfte, lamentierte und zeigte auf dem Feld nach dem Tor Emotion, er wollte den Ausgleich und half dabei. Es gab einen kurzen Schockmoment, als er ohne Gegnereinwirkung stürzte und sich das Knie hielt. Note: 2,5

Behrens: Er spielte aggressiv bot sich viel an, presste konsequent und zwang Dortmund zu Fehlern. Bei seinen Chancen fehlte ein Quäntchen Glück, er strahlte aber Gefahr aus. Note: 2,5

Wind: Bei Wind war heute Flaute. Der Stürmer kam selten ins Spiel, arbeitete beim Pressing solide. Wurde kurz vor Ende für Sarr ausgewechselt. Note: 4

Svanberg: Arbeitete, lief defensiv Reus stark einen Ball ab. Er verlor offensiv aber zu viele Zweikämpfe und passte zu unpräzise. Kovac wechselte ihn zur Halbzeit verletzt für Gerhardt aus. Note: 3,5

Gerhardt (46. für Svanberg): Er kam zur Halbzeit und brachte frischen Druck ins Mittelfeld und belohnte sich für seinen Einsatz mit einem Willenstor. Note: 2,5

Nmecha (77. für Behrens): Stürzte sich direkt rein ins Getümmel und wollte sich zeigen, dabei an einer Stelle zu eigensinnig. Ohne Note

Sarr (88.): Nur ein Kurzeinsatz nach seiner Verletzung. Ohne Note