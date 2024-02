Wolfsburg. Den VfL Wolfsburg hat der Transfer von Lena Oberdorf nach München in dieser Woche nicht mehr aufgewühlt. Samstag geht‘s nach Nürnberg.

Es ist ein wichtiges Auswärtsspiel für den VfL Wolfsburg, der mit einem Sieg Bayern München zumindest über Nacht an der Bundesliga-Tabellenspitze ablösen kann. Aber die Partie beim 1. FC Nürnberg (Samstag, 12 Uhr) ist auch Spiel 1 nach dem Wechsel von Lena Oberdorf aus der VW-Stadt zum deutschen Meister FC Bayern. Die Nationalspielerin zog ein Jahr vor Vertragsende eine Ausstiegsklausel, bringt dem VfL damit gut 400.000 Euro ein. Jetzt äußerte sich auch Wolfsburg-Coach Tommy Stroot zu dem Transfer, der die 22-Jährige zur teuersten deutschen Spielerin aller Zeiten macht.

Stroot betont: Lena Oberdorf hat beim VfL nichts falsch gemacht

Überraschen konnte Stroot in dieser Woche weder die öffentlich gewordenen Gerüchte noch der Vollzug am Donnerstag. „Wir wissen es schon einen Ticken länger. Wir sind also mit der Situation schon konfrontiert worden“, erläutert der Coach. Was ihm außerdem wichtig ist zu betonen: „Die Karriere gehört den Spielerinnen, und Lena hat sich beim VfL an alles Vertragliche gehalten und nichts falsch gemacht.“ Natürlich verstehe er, dass bei den Fans und in den sozialen Medien eine emotionale Diskussion aufkam, aber: „Jede Spielerin hat in ihrer Karriere nur wenige Jahre zur Verfügung, und ich glaube, es ist entscheidend, dass jede für sich ihren Weg findet.“

Dennoch, so erzählt Stroot, habe der VfL das Gespräch mit seiner Topspielerin gesucht. Denn dass es zum größten nationalen Konkurrenten geht, „macht die Situation zu etwas Besonderem.“ Der Coach erklärt: „Wir haben klare Erwartungshaltungen aneinander ausgesprochen: Was erwarten wir von Obi in den kommenden Monaten? Aber auch, was kann sie von uns in gewissen Situationen erwarten?“ Ihm gefiel daher besonders, dass Oberdorf am Sonntag beim 3:0 im Spitzenspiel in der VW-Arena gegen Eintracht Frankfurt zu den besten Wolfsburgerinnen gehörte.

Bayern-Trainer Alexander Straus hatte sich bereits am Donnerstag zum Oberdorf-Transfer geäußert: „Das ist ein großer Tag für den Klub. Die Gespräche haben nicht lange gedauert. Mit Lena bekommen wir mehr Flexibilität.“ Der Münchner deutete bereits an, dass er Oberdorf in einer offensiveren Rolle sieht, als es jetzt in Wolfsburg der Fall ist. „Wir haben verschiedene Herangehensweisen, Wolfsburg und Bayern. Lena hat offensiv mehr anzubieten, wenn sie in die richtige Position kommt. Sie hat Potenzial in ihrem Angriffsspiel.“

Wilms, Lattwein und Janssen: Trio fehlt VfL-Frauen in Nürnberg

Die deutsche Nationalspielerin wird für den VfL auch in Nürnberg dabei sein, mit Lynn Wilms (Rückenprobleme) und Dominique Janssen (muskuläre Probleme) fallen dagegen zwei niederländische Auswahlspielerinnen für das Duell beim Aufsteiger aus, auch Lena Lattwein (Knieprobleme) fehlt.

Stroot warnt vor dem Aufsteiger, den der VfL im Hinspiel knapp mit 1:0 besiegen konnte – und der den Bayern kurz vor Weihnachten ein 1:1-Unentschieden abtrotzte. „Sie lassen sich nicht ablenken durch den Druck des Abstiegskampfs. Sie wissen genau, wer sie sind, wo sie herkommen und gehen da wirklich stur ihren Weg, und das im positiven Sinne.“ Der Coach sagt weiter: „Ich glaube, dass sie sich im Rahmen der Saison jetzt schon ein Stück weit entwickelt haben, sehr schwer zu bespielen sind. Das sieht man auch an verschiedenen Ergebnissen.“