Wolfsburg. Kurz nach Bekanntwerden des drohenden Abgangs Lena Oberdorfs nach München meldet Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg den Transfer.

Der Zeitpunkt kommt nicht überraschend: Einen Tag nach Auftauchen des wohl wahren Gerüchts über einen vorzeitigen Wechsel von Nationalspielerin Lena Oberdorf zum FC Bayern München im Sommer meldet Frauenfußball-Bundesligist VfL Wolfsburg die bereits durchgesickerte Verpflichtung der Noch-Freiburgerin Janina Minge zur neuen Saison. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin kommt ablösefrei und unterschreibt einen bis 2027 geltenden Drei-Jahres-Vertrag bei den Wölfinnen.

Mit der Verkündung setzt Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball des VfL, auch für den laufenden Spielbetrieb ein Zeichen der Stärke. Nachdem sein Team kürzlich nach einem 1:1 in Leverkusen die Tabellenführung an die Münchnerinnen verloren hatte und nun auch noch der wohl bevorstehende Abgang Oberdorfs ans Licht gekommen war, hatte es den Anschein, als ob der FCB den VfL abhängen können würde. Bevor sich dieses Bild jedoch in der Öffentlichkeit verfestigen konnte, ließ auch Kellermann die Muskeln spielen.

Minge ist der erste Sommer-Zugang des VfL Wolfsburg

Minge ist der erste bekannt gewordene Sommer-Neuzugang der Wölfinnen. Die deutsche Nationalspielerin (zwei Länderspiele, ein Tor) ist eine der Topspielerinnen und die Marathon-Frau beim SC Freiburg. In allen bisherigen 13 Saisonspielen in der Bundesliga spielte der Rechtsfuß durch und verpasste auch in den beiden DFB-Pokalspielen keine Minute. In der Liga gelangen Minge zwei Tore. Insgesamt stehen für das in Lindau geborene SC-Eigengewächs 155 Bundesliga-Partien (21 Treffer) und 22 Pokalpartien (fünf Treffer) zu Buche. 2022/23 war sie mit neun Toren beste Freiburger Torschützin in der Liga. Bereits Ende 2015 als 16-Jährige hatte sie für den Sportclub ihr Debüt im deutschen Oberhaus gegeben.

„Der VfL Wolfsburg“, wird Minge in der Pressemitteilung des VfL zitiert, „steht bereits seit einigen Jahren für exzellenten Fußball und eine beeindruckende Erfolgsgeschichte im Frauenfußball. Ich bin hoch motiviert, mich diesem Top-Team anzuschließen und 100 Prozent zu leisten, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen.“ Es sei für sie der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Karriere voranzutreiben. „Nach meinen neun Jahren beim SC Freiburg ist dies der nächste Schritt für mich, und ich sehe hier die besten Bedingungen, um mich sportlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf die kommenden Herausforderungen mit dem VfL.“

VfL-Boss Kellermann lobt Minges Flexibilität

Kellermann zeigt sich glücklich über die Verpflichtung. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Janina unseren Kader ab dem Sommer als flexibel einsetzbare und torgefährliche Mittelfeldspielerin verstärkt. Sie bringt eine tolle Mentalität mit und ist eine absolute Teamplayerin. Deshalb wird sie für uns in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung darstellen“, sagt der Direktor Frauenfußball. Der VfL ist offenbar immerhin gut darauf vorbereitet, mit Oberdorf einen seiner Top-Stars zu verlieren.