Berlin. Der VfL Wolfsburg war in Berlin die bessere Mannschaft, verlor aber. Das sind unsere Noten für die VfL-Profis beim 0:1 gegen Union.

Pavao Pervan: Er vertrat Koen Casteels, hatte aber wenig zu tun. Beim Gegentor ohne Chance. Note: 3

Joakim Maehle: Der Außenverteidiger war über rechts bemüht, aber ohne Ertrag. Note: 3,5

Moritz Jenz: Als der Abwehrspieler wegen seiner blutenden Wunde draußen war, fiel das Gegentor. Blieb wegen seiner Verletzung in der Pause in der Kabine. Note: 3,5

Maxence Lacroix: Zeigte eine ordentliche Leistung im Abwehrzentrum. Note: 3

Rogerio: Der Linksverteidiger hatte Probleme mit dem Platz, konnte nicht überzeugen. Note: 5

Maximilian Arnold: Der Kapitän ordnete das Spiel der Wölfe und gewann im Mittelfeld viele Zweikämpfe. Note: 3

Mattias Svanberg: Eine eher auffällige Partie des Schweden. Besaß eine gute Möglichkeit. Note: 4

Kevin Paredes: Auch er rutschte oft aus, konnte sich zu selten in Strafraumnähe durchsetzen. Note: 4,5

Lovro Majer: Sehr aktiv, ließ sich auch von einer Platzwunde am Kopf nicht stoppen und war an einigen guten Szenen des VfL in Berlin beteiligt. Note: 2,5

Jonas Wind: Der Däne trifft nicht mehr. Erarbeitete sich wieder gute Chancen, hatte aber erneut Pech im Abschluss. Note: 3

Kevin Behrens: Der Mittelstürmer war bei seiner schnellen Rückkehr nach Berlin bemüht, blieb aber blass und ohne Chance. Note: 5

Cedric Zesiger: Ersetzte den verletzten Jenz in der Innenverteidigung, machte das ordentlich. Note: 3,5

Vaclav Cerny: Der Tscheche kam für Paredes ins Spiel, konnte aber wenig bewegen. ohne Note

Ridle Baku: Ersetzte in Minute 75 Lovro Majer, fand aber nur schwer ins Spiel. ohne Note

Yannick Gerhardt: Kam in der 80. Minute für Rogerio und versuchte nochmal anzukurbeln. ohne Note

Amin Sarr: Ersetzte in der Schlussphase Svanberg und sollte die Offensive verstärken. Blieb aber ohne gefährlichen Abschluss. ohne Note