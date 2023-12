Wolfsburg. Der Angreifer holt bei den Halbjahreszeugnissen des VfL Wolfsburg die Bestnote. Auch Kapitän Maximilian Arnold steht ordentlich da.

Jonas Wind war in der ersten Hälfte der laufenden Saison in der Fußball-Bundesliga der Top-Torjäger des VfL Wolfsburg. Mit neun Treffern in bislang 16 Partien führt der 24-Jährige die interne Torschützenliste an, was allerdings auch nicht schwer ist: Neben Wind durfte lediglich Lovro Majer mit seinen zwei Toren mehr als einmal über einen VfL-Treffer jubeln. Aber der Däne steht mit vier Assists zusammen mit Landsmann Joakim Maehle auch im Ranking der Vorbereiter ganz oben. Mit seinen Leistungen hat sich der Angreifer noch eine weitere Top-Platzierung gesichert: Wind geht mit der besten Durchschnittsnote als „Klassenbester“ in den zweiten Teil der Serie.

Wind, immer wieder Wind. Es war schon beinahe langweilig nach den ersten Partien der Saison. Stets war es der Stürmer, der beim VfL die Dinger reinmachte. Ein Doppelpack gegen Heidenheim zum Start, dann ein weiterer in Köln. Erst am dritten Spieltag in Hoffenheim durfte mit Tiago Tomás ein anderer treffen. Doch letztlich blieb es der dänische Nationalspieler, der in Wolfsburg für die Tore verantwortlich zeichnete. Und zum Glück für die Mannschaft war Wind trotz Achillessehnenproblemen konstant dabei. Er ist der einzige VfL-Akteur, der von unserer Redaktion in sämtlichen 16 Bundesligaspielen bewertet wurde, was im Normalfall erst ab einer Einsatzzeit von mindestens 30 Minuten erfolgt. Kein Problem bei Wind: Zwölfmal stand er von Anpfiff bis Abpfiff auf dem Platz, sein kürzester Einsatz dauerte immerhin noch 78 Minuten, in Dortmund. Winds Durchschnittsnote: 3,03. Das bedeutet Rang eins.

Casteels ist diesmal nicht Klassenbester beim VfL

Damit katapultierte sich der Stürmer im Tableau von ganz unten (Saison 2022/23) nach ganz oben und landete knapp vor Koen Casteels, der bei den Wölfen eine Konstante ist. Der Torwart schloss die vergangene Spielzeit mit einer Durchschnittsnote von 2,91 als Klassenbester ab. Diesmal kommt der Keeper auf einen Schnitt von 3,08 und ist damit nur unwesentlich schlechter dabei. Starken Leistungen wie in den Heimspielen gegen Frankfurt und Leipzig mit den Noten 1,5 und 1 steht aber auch ein ganz unglücklicher Auftritt gegenüber: Bei der 0:4-Niederlage in Gladbach patzte der Schlussmann gleich zweimal (Note 5,5).

Auf Rang drei schob sich mit Moritz Jenz ein Neuzugang. Der 24-Jährige wurde zwar nur in neun Begegnungen bewertet (Notenschnitt 3,22), da er mehrfach ausfiel. Doch wenn der Verteidiger auf dem Platz stand, dann lieferte er auch ab. Zwei Vierer-Bewertungen in den Partien in Dortmund und Augsburg waren schon das Schlechteste, was der Abwehrmann kassierte. Mit seinen Leistungen ließ Jenz seine Innenverteidiger-Kollegen Sebastiaan Bornauw (3,66), Maxence Lacroix (3,68) und Cedric Zesiger (3,91) deutlich hinter sich.

Für Wolfsburgs Ridle Baku lief es nicht gut

Auf den Außenpositionen überzeugte vor allem der im Sommer von Atalanta Bergamo gekommene Joakim Maehle (3,32), der nur in den Begegnungen gegen Leipzig und in Bochum ohne Bewertung blieb. Der Däne wurde in seiner Debütsaison beim VfL Wolfsburg schnell zu einer festen Größe – was angesichts des Kovacschen Rotationsprinzips umso höher zu bewerten ist. Weniger gut lief es für die Außenspieler Rogério (3,93) und Ridle Baku. Letzterer steht mit einer Durchschnittsnote von 4,05 im internen Ranking ganz unten.

Im zentralen Mittelfeld kommt Mattias Svanberg mit 3,37 auf die beste Durchschnittsnote aller VfL-Profis. Der Schwede hatte keine Ausreißer nach unten, seine Bestnote 2 erhielt er beim 2:0-Auftakterfolg gegen Heidenheim, wo er als agiler Antreiber glänzte. Nur knapp hinter ihm liegt mit Maximilian Arnold der Wolfsburger Kapitän (3,45), dessen Rolle in den zurückliegenden Monaten immer wieder Anlass zu Diskussionen bot. Letztlich aber bekam der 29-Jährige noch elf Bewertungen und polierte seine Bilanz mit einem guten Auftritt im Jahresabschlussspiel gegen die Bayern (Note 2) auf.

Im Angriff ist Wind konkurrenzlos

In der Abteilung Angriff sind nicht viele Vergleiche zu ziehen. Jonas Wind dominiert hier klar, hat aber auch wenig Konkurrenz. Für den häufiger zum Bankdrücker gewordenen und dann verletzten Patrick Wimmer wurde ebenso wenig eine Durchschnittsnote gebildet wie für Amin Sarr und Kevin Paredes, die zu selten zum Einsatz kamen. Neuzugang Tiago Tomás kommt hier lediglich auf einen verbesserungswürdigen Schnitt von 3,89.