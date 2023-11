München. Oberdorf-Tor zu wenig: Fußballerinnen des VfL Wolfsburg kassieren bei Bayern München eine 1:2-Pleite und sind die Tabellenführung los.

Es ist die nächste Enttäuschung für die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg, auch wenn es dieses Mal noch keine so große Tragweite hat: Nach dem Aus in der Champions-League-Qualifikation gab es im Bundesliga-Spitzenspiel vor 4300 Zuschauern beim FC Bayern München eine knappe, allerdings verdiente 1:2 (0:2)-Niederlage. Lena Oberdorfs Treffer zum 1:2 in der 63. Minute war der erste Torschuss des VfL in der Partie überhaupt und der Startschuss für die nächste Aufholjagd nach dem 2:2 gegen die TSG Hoffenheim. Doch am Ende reichte es nicht, womit der VfL auch die Tabellenführung an die Münchnerinnen abgeben musste.