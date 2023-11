Wolfsburg. Der VfL-Trainer hat Geduld mit dem jungen Spieler, der sich im Moment etwas schwertut. Lob gibt es für dessen Leistung gegen RB Leipzig.

In der vergangenen Saison stand Jakub Kaminski in der Fußball-Bundesliga 25-mal in der Startelf des VfL Wolfsburg. Sechs weitere Male wurde der junge Pole in seiner Premieren-Saison bei den Grün-Weißen zudem eingewechselt, und mit vier Toren und drei Vorlagen sammelte der offensive Mittelfeldspieler auch ein paar Punkte für die Scorer-Wertung.