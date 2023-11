Wolfsburg. Der Neuzugang des VfL Wolfsburg nimmt das Tor zum 1:0-Pokalsieg über RB Leipzig zum Anlass, seiner Denisa einen Liebesgruß zu schicken.

Neun Spieltage sind rum in der Fußball-Bundesliga. Die persönliche Torbilanz von Vaclav Cerny klingt ein wenig ernüchternd: Der Neuzugang blieb bislang ohne eigenen Treffer, obwohl es an Unterstützung aus der Familie wahrlich nicht mangelte. In der Auftaktpartie gegen Heidenheim drückte sein Vater und Förderer dem Sohnemann bei dessen Bundesliga-Premiere vor Ort die Daumen. Bei der Partie gegen Frankfurt Ende September fieberten Mutter, Schwester und Nichte des Tschechen auf der Tribüne der Volkswagen-Arena mit, bekamen von dem erst kurz vor Schluss eingewechselten Flügelflitzer aber kaum etwas zu sehen. Am Dienstag stand zwar kein Bundesligaspiel auf dem Programm, doch immerhin durfte Cerny beim 1:0-Erfolg der Wölfe im DFB-Pokal gegen RB Leipzig endlich zum Jubel ansetzen. Moralische Unterstützung hatte der Tscheche diesmal wieder aus der Familie bekommen. Diesmal allerdings aus der, die er gerade selbst gründet.