Wolfsburg. Chefcoach Kovac spart nach dem 2:3 seines VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga in Augsburg nicht mit Kritik an Mannschaft und Unparteiischen.

Niko Kovac‘ Miene war es am Samstagabend deutlich anzusehen, dass er gar nicht wusste, worüber er sich zuerst und am meisten aufregen sollte. Der Trainer des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hatte bei der ärgerlichen 2:3 (2:1)-Niederlage in Augsburg im Spiel und im Auftreten seiner Mannschaft, aber auch in zwei Schiedsrichter-Entscheidungen so viel Zündstoff gesehen, dass in der anschließenden Pressekonferenz die Kritik nur so aus ihm herausplatzte.