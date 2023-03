VfL Wolfsburg Verletzung von Maxence Lacroix: So lautet die Diagnose

Gerade hatte Maxence Lacroix sich seinen Platz in der Startelf zurückerobert. Weil Innenverteidiger-Kollege Sebastiaan Bornauw beim 2:0-Sieg des VfL Wolfsburg beim 1. FC Köln gelbgesperrt nicht mitspielen durfte, rückte der Franzose auf den freigewordenen Platz neben Micky van de Ven. Er überzeugte, Trainer Niko Kovac setzte auch am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (2:2) auf Lacroix. Und prompt erlitt der 22-Jährige wieder einen Rückschlag. Gegen die Hessen verletzte er sich. Diagnose: eine starke Prellung unterhalb der Kniekehle, wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte.

Die Verletzung zog sich der Defensivmann bei einem Laufduell zu, das eigentlich unnötig war. In der 72. Minute setzte Frankfurts Randal Kolo Muani zum Sprint an. Lacroix riss sofort den Arm hoch, um die klare Abseitsstellung des Stürmers zu signalisieren – rannte aber trotzdem mit. Kolo Muanis Querpass schob Jesper Lindström noch ins Tor, ehe das Schiedsrichtergespann auf Abseits entschied.

Kann Maxence Lacroix spielen? Maximilian Arnold fehlt gelbgesperrt

Wolfsburgs Innenverteidiger überstreckte bei dieser Aktion sein Knie. Eine Weile lang blieb er auf dem Boden der VW-Arena liegen. Dann musste Kovac ihn auswechseln. Ob Lacroix am kommenden Sonntag im Duell gegen Union Berlin (19.30 Uhr, VW-Arena) einsatzfähig sein wird, ist noch unklar. Gut möglich, dass er seinen Platz in der Startformation schon wieder los ist.

Eine bittere Pille wird der VfL gegen die Eisernen in jedem Fall schlucken müssen. Denn ein Akteur wird definitiv nicht mitwirken dürfen – und zwar ein ganz wichtiger. In der hitzigen Schlussphase der Partie gegen die Eintracht zeigte Schiedsrichter Daniel Schlager Maximilian Arnold die Gelbe Karte. Es war fünfte Verwarnung des Wölfe-Kapitäns in der laufenden Saison.