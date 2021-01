VfL: Weghorst will gegen den letzten Bundesligisten „anschreiben“

So wie es für die Vereine Lieblings- und Angstgegner gibt, so gibt es die auch für die Profis. Wout Weghorst zum Beispiel hat in fünf Spielen gegen die TSG Hoffenheim bereits sechs Mal getroffen, obendrein drei weitere Tore aufgelegt – eine starke Bilanz in zweieinhalb Jahren in Deutschland. Um überhaupt einen Klub aus der Fußball-Bundesliga zu finden, gegen den der Niederländer noch gar nicht getroffen hat, muss man ein bisschen suchen. Genau einen gibt es unter den 18 aktuellen Klubs: Borussia Dortmund, am Sonntag (15.30 Uhr) nächster Gegner der Grün-Weißen.

Alle vier Duelle seit Weghorst in Wolfsburg ist und insgesamt neun der zehn letzten gingen an den BVB. In den vergangenen sieben Partien gelang den Wolfsburgern nicht einmal ein Treffer. „So wie ich Wout kenne“, sagt VfL-Trainer Oliver Glasner vor dem Duell im leeren Signal-Iduna-Park, „wird er darauf brennen, auch gegen Dortmund anschreiben zu können.“

Heißt nicht "Weghorst gegen BVB"

Doch der Coach betont auch, dass es nicht Weghorst gegen Dortmund heißt, und es nicht nur an ihm ist, die zuletzt verheerende Bilanz gegen die Schwarz-Gelben aufzupolieren. „Klar hat Wout eine wichtige Rolle, er ist immer für ein Tor gut“, weiß Glasner: „Aber er alleine wird es nicht richten können.“

Genauso wenig wie auf seinen eigenen Topstürmer, der in 13 Liga-Spielen auf neun Tore und eine Vorlage kommt, konzentriert sich Wolfsburgs österreichischer Trainer beim Gegner auf den besten Torjäger, auch wenn der es ebenfalls in sich hat. Denn die Dortmunder hoffen auf das Comeback von Youngster Erling Haaland. Der 20-jährige Norweger schießt seit einem Jahr mit noch größerer Verlässlichkeit als Weghorst für Wolfsburg Tore für den BVB. Haaland steht aktuell bei zehn Treffern in acht Spielen.

Haaland beim BVB schmerzlich vermisst

In den vergangenen vier Bundesliga-Spielen wurde der Angreifer mit einem Muskelfaserriss sehr schmerzlich vermisst. „Man muss schauen, in welchem Fitnesszustand er sich befindet. Aber man wird der Qualität im Kader von Dortmund nicht gerecht, wenn man sich nur auf ihn fokussiert“, sagt Glasner, der sich die Mühe spart, den Dortmunder Kader komplett durchzugehen. „Ich kann nicht alle aufzählen. Deswegen ist Borussia Dortmund eine richtig heiße Nummer für uns.“

Und eine Nummer, die für den VfL mit einigen Fragezeichen verbunden ist. Denn die zuletzt strauchelnden Dortmunder haben sich am 13. Dezember nach dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart von Lucien Favre getrennt. Der beste Punkteschnitt aller BVB-Trainer konnte den 63-Jährigen, der titellos blieb, nicht mehr vor der Entlassung retten. Seitdem hat sein Co-Trainer Edin Terzic das Sagen. Der 38-Jährige hat seitdem einen Sieg und eine Niederlage in der Bundesliga vorzuweisen, im Pokal gelang ein 2:0-Arbeitssieg bei Eintracht Braunschweig, der für den Einzug ins Achtelfinale (Auslosung am Sonntag um 18 Uhr in der ARD-Sportschau) genügte.

Wahrscheinlich keine großen Überraschungen

Mit allzu großen Überraschungen rechnen sie in Wolfsburg aber nicht, auch wenn Terzic jetzt erstmals eine ganze Trainingswoche hatte, um seine Mannschaft vorzubereiten. Glasner sagt: „Ich erwarte nicht die ganz großen Veränderungen. Die Qualität von Borussia Dortmund war und ist sehr hoch. Sie werden uns relativ hoch attackieren, wahrscheinlich mehr Ballbesitz haben als wir. Sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen und hochtalentierten jungen Spielern.“

Ändern darf sich sehr wohl die Wolfsburger BVB-Bilanz. „Wir wollen an unseren richtig guten Herbst anknüpfen und zeigen, dass wir in der Lage sind, in Dortmund zu punkten und dort, wenn es geht, auch zu gewinnen.“ Tritt das ein, ist es nicht ganz unwahrscheinlich, wenn auch Weghorst seine Finger im Spiel hat – und gegen Dortmund endlich „anschreiben“ kann.