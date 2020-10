Ein Meister-Trio des VfL Wolfsburg drückt die Schulbank

Der eine beackerte die linke Abwehrseite, der andere die rechte, und der dritte im Bunde lief im Mittelfeld die Löcher zu: Marcel Schäfer, Sascha Riether und Christian Gentner wurden gemeinsam mit dem VfL Wolfsburg 2009 deutscher Meister. Doch das Trio verstand und versteht sich auch außerhalb des Platzes prächtig. Zukünftig sehen sie sich auch wieder häufiger. Denn am Montag begann der vom DFB (Deutscher Fußball-Bund) und DFL (Deutsche Fußball-Liga) ins Leben gerufene Lehrgang „Management im Profifußball“. Mit dabei: Schäfer, Gentner und Riether sowie elf weitere Teilnehmer.

Der neue Kurs soll künftige Sportverantwortliche in den Klubs der oberen drei Ligen auf ihre Aufgaben vorbereiten. Er erstreckt sich über eineinhalb Jahre, umfasst neben 19 Präsenztagen auch mehrere Online-Phasen und ist in drei Hauptbereiche gegliedert: Bundesliga-Know-how, sportliches Know-how und Management-Know-how. Themen wie Sportrecht, Lizenzierung, Scouting, Kaderplanung und Leadership stehen auf dem Lehrplan. Das Zertifikat, das die Absolventen im April 2022 erhalten, sei natürlich keine Verpflichtung, um im Profifußball auf Managementebene zu arbeiten, erklärte DFB-Direktor Oliver Bierhoff, aber es soll „ein Qualitätssiegel sein“.

Nur Gentner steht noch auf dem Rasen

Das wollen die drei Wolfsburger Meisterspieler für ihre zukünftige Karriere erwerben. Dabei ist Schäfer als Sportdirektor des VfL bereits voll eingetaucht in die Materie. Aber so ehrgeizig wie auf dem Rasen präsentiert sich der 36-Jährige auch seit dem Ende der aktiven Laufbahn. Er will weiter Wissen aufsaugen. Riether ist als Koordinator der Lizenzspieler-Abteilung bei Schalke 04 ebenfalls schon hinter den Kulissen tätig. Das gilt für drei weitere Ex-Profis unter den Kursteilnehmern: Christofer Heimeroth arbeitet als Teammanager für Borussia Mönchengladbach, Thomas Kessler ist Management-Trainee beim 1. FC Köln und Stefan Kießling Referent der Geschäftsführung bei Bayer Leverkusen.

Einzig Gentner steht noch am Wochenende auf dem Rasen. Der 35-Jährige besitzt noch ein Jahr Vertrag bei Union Berlin. Er muss zukünftig einen Spagat schaffen: den zwischen Gegenwart und Zukunft. „Ich bin kein Student, der nebenher Fußball spielt, sondern andersrum“, stellt der sympathische Mittelfeldspieler klar. Er sehe „dieses Pilotprojekt“ aber als „riesige Chance“. Der Zeitpunkt sei „günstig, weil meine Familie in Stuttgart geblieben ist und ich mich außerhalb meiner Arbeit bei Union dann gut in die vielen neuen Themen einlesen kann“. Gentner weiter: „Du kannst dich als Spieler noch so für Dinge wie Sportrecht oder Finanzen interessieren, den ganz tiefen Einblick hast du nicht.“

Der Fußball wurde zum Milliarden-Business

Bislang war der Weg in die Führungsetagen des deutschen Fußballs sehr unterschiedlich. Häufig hieß das Prinzip „Learning by doing“. Fredi Bobic, seit 2016 Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, hat sich die Kenntnisse nach einer Hospitanz bei der DFL nach und nach selbst angeeignet. Michael Zorc wechselte 1998 ohne die ganz großen wirtschaftlichen Vorkenntnisse ins Management von Borussia Dortmund. Jörg Schmadtke, als Geschäftsführer des VfL Schäfers Vorgesetzter, profitierte davon, vor der Profikarriere ein BWL-Studium zumindest begonnen zu haben. Doch das Fußball-Geschäft ist über die Jahre zu einem Milliarden-Business gewachsen – und damit die Anforderungen an die Entscheidungsträger.

„Ich glaube, dass ein klassisches Sportmanagement-Studium nicht das hergibt, was es speziell im Profifußball braucht. Der wird immer komplexer“, sagt Gentner daher. Die Funktionäre haben immer höhere Summen und immer mehr Personal zu verantworten. „Die Verantwortung und der öffentliche Druck sind enorm“, so der 35-Jährige. „Das Geschäft hat viele Spielregeln, die du als Außenstehender nicht kennst.“ Die wollen sich die drei VfL-Meisterspieler Schäfer, Riether und Gentner sowie die elf weiteren Kursteilnehmer nun bis April 2022 aneignen.