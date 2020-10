Arnold: „Manchmal brauche ich den Schmerz“

224 Bundesliga-Partien hat Maximilian Arnold mit 26 Jahren bereits hinter sich gebracht. „Es wird leider irgendwann selbstverständlich“, gibt das Eigengewächs des VfL Wolfsburg zu. Dennoch hat Arnold noch einiges vor in seiner Karriere. Was er noch erreichen will, warum Schmerzen für ihn dazugehören und was er alles für seinen Körper tut, um fit zu bleiben, verriet der Mittelfeldspieler im großen Interview.

Sieben Pflichtspiele sind bereits absolviert, aber über allem schwebt das Aus in der Europa League. Wie ist Ihre Gefühlslage: ernüchtert, traurig oder ein bisschen sauer?

Eigentlich alles davon. Ich habe dieses Spiel in Athen auch noch nicht ganz abgehakt, das nagt schon noch an mir. So darf man sich nicht verkaufen, auch ich hatte nicht meinen besten Tag. Wir hatten auch Pech, dass dieser 30-Meter-Kracher ins Tor geht, und in der letzten Aktion haben wir zu viele Fehler fabriziert. Ich glaube auch, es wäre Vieles anders gelaufen, wenn wir bei uns gespielt hätten.

Oder wenn Zuschauer dabei gewesen wären? In Athen waren keine erlaubt.

Das spielt mit rein. Es gibt viele bei uns, die ganz anders in ein Spiel reinkommen, wenn Fans im Stadion sind. Das glaubt man vielleicht gar nicht. Ohne Zuschauer ist es wieder eine Atmosphäre wie bei einem Testspiel – und in Athen war gar nichts los. Dann zu verlieren und diese Enttäuschung, nichts erreicht zu haben, darüber ärgere ich mich am meisten.

Aber trotz der Umstände muss sich die Mannschaft doch den größten Vorwurf selbst machen, oder?

Ja. Am Schlimmsten für mich ist, dass wir ausgeschieden sind, obwohl der Gegner zu schlagen war. Man kann es jetzt nicht mehr ändern, aber ich brauche noch ein bisschen Zeit, das zu verarbeiten. Es ist einfach geil, in Europa zu spielen. Man ist zwar häufiger weg von zu Hause, aber ich bin immer mit einem Gefühl zurückgekommen, dass die Familie stolz auch mich sein kann, dass ich etwas geleistet habe.

Muss das Aus nun noch mehr Antrieb geben, unbedingt mindestens Sechster zu werden, um wieder europäisch zu spielen?

Klar, das sollte so sein. Der Blick muss nach vorne gehen. Aber ich brauche noch ein bisschen länger. Jeder sollte für sich da den besten Weg finden.

War das 0:0 gegen Augsburg, obwohl es nicht zum Sieg gereicht hat, schon die richtige positive Reaktion auf das Aus?

Das Spiel war auf jeden Fall besser, aber es fehlte wieder die Belohnung.

Abseits der Europa League: Steht die Mannschaft nach drei Remis zum Start auch in der Liga schon unter Druck? Als nächstes geht’s nach Mönchengladbach.

Nein, aber wir hätten zwei Punkte mehr haben können. Gegen Leverkusen fehlte uns ein wenig die Durchschlagskraft, in Freiburg hatte der Gegner eigentlich mehr Chancen. Trotzdem hatten wir auch die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Aber den zwei Punkten aus dem Augsburg-Spiel trauern wir mehr nach.

Kam die Länderspielpause jetzt gerade recht, um mal durchzuatmen?

Das werden wir sehen. Aber auch die Nationalspieler hätten eine Pause nach sieben Spielen verdient gehabt. Das Programm war schon straff.

Trotz der hohen Belastung wirkte es bei Ihnen so, als ob Sie auch in der 90. Minute noch Vollgas geben können. Sind Sie Mr. Unkaputtbar?

(lacht) Ich hoffe, dass es so weitergeht, aber es ist nicht so, dass mir gar nichts weht tut. Vielleicht kann ich das nur anders kanalisieren. Manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich den Schmerz brauche, dass er dazugehört. Ich bin dann meistens aber froh, wenn das Spiel vorbei ist und ich mit der Nachbehandlung beginnen kann.

Sind Sie jetzt mit 26 Jahren langsam in einem Alter, in dem das wichtiger wird?

Ich mache das schon seit vier, fünf Jahren. Dieser Job ist der geilste, den es gibt. Und ich will ihn so lange wie möglich machen. Dafür musst du aber deinen Körper pflegen. Doch es gibt auch bei mir einige Baustellen, was aber normal ist, weil ich seit fünf Jahren fast immer gespielt habe.

Es spricht auch für Ihre Einstellung, dass Sie fast nie verletzt sind.

Viele verletzen sich ja beim Sprint, und vielleicht ist es so, weil ich kein richtiger Sprinter bin. (lacht) Aber im Ernst: Man macht schon einiges. Häufig sind es auch die Kleinigkeiten. Wir haben jetzt zum Beispiel unsere Matratze gemeinsam mit einem Schlaftherapeuten zusammengestellt. Ob das alles gut und richtig ist oder man das braucht oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Aber ich hatte auswärts im Hotel häufiger Nackenschmerzen. Jetzt nehme ich eben mein eigenes Kissen mit, auch wenn die Leute oft komisch schauen. (lacht)

Aber wenn Sie sich damit besser fühlen, spielt das doch eigentlich keine Rolle.

Auf jeden Fall. Ich habe auch mal ein Training für die Augen gemacht, um besser peripher sehen zu können. Es geht um die schnelle Wahrnehmung, wenn man etwa über die Schulter schaut. Das habe ich für mich aber wieder abgehakt, weil ich gemerkt habe, dass ich da auf einem guten Niveau bin. So schaue ich immer, was ich brauche und was nicht.

Und wie schaut’s in Sachen Ernährung aus?

Früher gab’s Cornflakes mit Milch aus dem Tetra Pak zum Frühstück und mittags ein paar Nudeln. Das sieht jetzt anders aus. Mit Gluten muss ich aufpassen, ich esse wenig bis gar kein Ei, auch kein Schweinefleisch, speziell abends weniger Fleisch. Ich trinke nur Wasser oder Kaffee. Wenn ich frei habe, dann esse ich allerdings auch mal ein paar Süßigkeiten. Nach zwei, drei Tagen habe ich dann aber ein schlechtes Gefühl.

Sie sind unter Felix Magath Profi geworden. Haben seine harten Trainingseinheiten Sie gelehrt, wie man sich richtig quält?

Es kann zumindest nichts Schlimmeres kommen, das ist schon mal gut. (lacht) Aber einiges fällt mir nach wie vor schwer, vor allem die intensiven Läufe. Die mache ich immer noch nicht gern. Dieses monotone Laufen, dafür sind Fußballer nicht gemacht.

Und wenn die Karriere irgendwann mal vorbei ist?

Dann werde ich schon noch laufen gehen. Ich will meiner Frau ja auch etwas bieten und nicht mit einem Bauch herumlaufen. (lacht)

Wie lange wollen Sie denn noch spielen?

Ich bin jetzt 26, also hoffe ich mal, noch bis Mitte 30. Aber der Fußball wird immer schneller, also mal schauen, ob das was wird.

Es ist jetzt schon Ihre zehnte Bundesliga-Saison…

Das ist schon verrückt. Leider wird es irgendwann selbstverständlich. Plötzlich ist es normal, jeden Samstag oder Sonntag in einem Stadion aufzulaufen. Das hätte ich auch nie gedacht. Das darf man aber nicht falsch verstehen: Für mich ist es immer noch das schönste Gefühl, in ein Stadion einzulaufen, wenn dort Fans warten. Davon hat man als kleiner Junge geträumt.

Doch ohne Zuschauer reduziert sich der Fußball aufs Spiel, das Drumherum fällt weg.

Diese Emotionen, die die Fans mitbringen, die sind gerade einfach nicht da. Mir fehlt das sehr, da ich ohnehin ein Gefühlsmensch bin. Deswegen war es auch toll, dass gegen Augsburg wieder mehr Fans im Stadion sein konnten.

Reflektieren Sie in stillen Momenten eigentlich hin und wieder, wie gut Sie es im Leben als Fußballer haben?

Für das, was ich jetzt habe, musste ich früher auf Vieles verzichten. Aber ich bin eben auch so, dass ich immer mehr will. Ich habe jetzt beispielsweise 224 Bundesliga-Spiele. Dann ist mein nächstes Ziel, in der Rangliste Marcel Schäfer und Diego Benaglio einzuholen. Danach ist mein Ziel, über 300 Spiele zu machen. Das ist diese Gier. Das Geld ist dabei ein schöner Nebeneffekt. Sicher macht es Dinge leichter, aber ich habe auch schon gemerkt, dass es allein nicht glücklich macht.

Sind Sie auch ein Stück weit ein Getriebener?

Ja, von mir. Ich will, dass mein Kleiner sieht, dass man hart arbeiten muss für Erfolg. Ich will für meine Familie das Beste. Ich möchte, dass sie stolz auf mich sind, dass sie sich an mir festhalten können.

Die meisten schaffen es trotz Talents nie zum Profi-Fußballer…

Ich habe viele Spieler gesehen, die richtig viel Talent hatten. Nur ein Beispiel ist Kevin Scheidhauer. Der hat so viele Tore in der Jugend gemacht. Oder Kerem Bülbül, mit dem ich zusammengespielt habe. Der hatte eine richtig krasse Technik. Ich weiß gar nicht, was der jetzt macht. Aber ich bin eben auch schon mit zwölf Jahren ins Internat zu Dynamo Dresden gegangen. Ich will mich nicht beschweren, aber manchmal hätte ich mir auch eine „normale“ Kindheit gewünscht.

Wollen Sie das Ihrem Sohn auf jeden Fall ermöglichen?

Ich werde ihm sicher nicht sagen, was er zu tun oder zu lassen hat. Allerdings habe ich die Entscheidung, nach Dresden zu gehen, damals auch selbst getroffen. Meine Eltern haben gesagt, sie unterstützen mich in jede Richtung. Klar will ich meinen Kleinen auch dahin bringen, dass er Fußball mit mir spielt. Wenn er irgendwann sagt, er will nicht mehr, dann ist das so.

Sie haben in Ihrer VfL-Karriere übrigens noch nie alle 34 Ligaspiele in einer Saison absolviert…

Das Problem sind die gelben Karten. Marcel Schäfer zieht mich damit auch immer auf. Deshalb habe ich mir jetzt fest vorgenommen, das zu schaffen. Deshalb halte ich mich zurück, diskutiere zum Beispiel viel weniger mit den Schiedsrichtern. Jetzt muss es klappen mit den 34 Spielen.