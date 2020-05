Glasner fordert: Gegen Dortmund brauchen wir Perfektion

Die Bilanz der jüngsten acht Spiele des VfL Wolfsburg gegen Borussia Dortmund ist erschütternd. Seit dem DFB-Pokalfinale im Mai 2015, das die Grün-Weißen mit 3:1 gewannen, ist der BVB auf Rache aus – und verschafft sich diese Genugtuung regelmäßig. Acht Bundesliga-Partien folgten aufs Endspiel, Dortmund gewann davon sieben, nur einmal gab es ein 0:0. Torverhältnis: 21:3 für die Borussia. Nun bedeutet die Vergangenheit im Fußball unmittelbar gar nichts für die Gegenwart. Doch solche Negativserien hat niemand gern. Auch Oliver Glasner nicht. Daher packte der VfL-Coach in dieser Woche im Training die Verbalgrätsche aus.

Der 45 Jahre alte Österreicher nahm sich seine Mannschaft zur Brust. „Eine Leistung wie beim 2:1-Sieg in Augsburg wird gegen Dortmund nicht reichen. Da brauchen wir eine Top-Trainingswoche auf oberstem Level. Und den Eindruck“, so Glasner, „hatte ich nicht. Und das habe ich den Jungs mitgeteilt.“ Der nette Herr Glasner, wie er wegen seiner wohlüberlegten und sachlichen Art oftmals erscheint, kann auch anders. „Das war keine Diskussion“, sagt er, „sondern ein Monolog.“ Die Intention ist klar: Wer denkt, wegen des gelungenen Auftritts nach der langen Corona-Zwangspause nun auch nur einen Schritt weniger gehen zu können, hat sich geschnitten. Denn mit Dortmund kommt die derzeit wohl beste Offensivmannschaft der Bundesliga nach Wolfsburg. „Da brauchen wir eine Leistung nahe der Perfektion, um sie verteidigen zu können“, sagt Glasner. Daher der Rüffel an die schludrigen Spieler.

Denn Nachlässigkeiten bestrafen die Borussen seit einigen Wochen gnadenlos. Und die neu gewonnene Effizienz hat zwei Ursachen: eine taktische und eine personelle. Seit einigen Wochen lässt Trainer Lucien Favre seinen BVB im 3-4-3 spielen, die Viererkette in der Abwehr ist Geschichte. „Diese Umstellung hat Dortmund gutgetan“, sagt Glasner anerkennend. Die dynamischen Außen Raphael Guerreiro (links) und Achraf Hakimi (rechts) bringen die Gegner regelmäßig in Verlegenheit. „Dazu kommen die technisch starken Halbspieler wie Jadon Sancho, Marco Reus, Giovanni Reyna oder Thorgan Hazard“, warnt Glasner, da diese flexibel zwischen Zentrum und Flügel hin und her wechseln. Und dann wäre da noch der Stoßstürmer. Die personelle Ursache des Dortmunder Aufschwungs: Erling Haaland.

Als Glasner im Januar 2019 den Linzer ASK trainierte, kam der Teenager aus Molde in die österreichische Bundesliga zu RB Salzburg. „Aber im ersten Halbjahr hat er kaum gespielt, sondern saß eher draußen oder gar auf der Tribüne. Daher habe ich mich als LASK-Trainer gar nicht so sehr mit ihm beschäftigt.“ Aber nachdem Glasner dann im Sommer zum VfL wechselte, ging Haalands Stern in Salzburg auf. „Er hatte einen unglaublichen Herbst“, sagt der Wolfsburger Trainer. Der Teenager traf in der Liga, im Pokal, in der Champions League. Und Dortmund schlug im Winter zu, sicherte sich die Dienste des Stürmers für 20 Millionen Euro Ablöse.

Und Haalands „unglaublicher Herbst“ wurde zu einem unglaublichen Winter und zu einem unglaublichen Frühling. Seine Bilanz, seit er zum BVB kam: Zwölf Spiele, 13 Tore, drei Vorlagen. Auch am Samstag beim 4:0 gegen den Erzrivalen Schalke 04 trug er sich in die Torschützenliste ein. Glasner: „Er ist der bullige und robuste Mittelstürmer, den der BVB lange gesucht und nicht gefunden hatte; eine sehr, sehr gute Ergänzung zu den anderen Offensivspielern.“ Jetzt ist Haaland da – und wie.

Auch ihn muss die Wolfsburger Defensive am Samstag ausschalten, um die Horrorserie gegen den BVB zu beenden. Glasner weiß, dass es dazu einen perfekten Auftritt seiner Mannschaft braucht. Daher war unter der Woche ein Rüffel nötig geworden.