VfL Wolfsburg: Platz 6 als Faustpfand bei Abbruch

Durch den Sieg am Samstag in Augsburg ist der VfL Wolfsburg in der Tabelle der Bundesliga wieder auf Platz 6 gesprungen. Das ist wichtig, schließlich hängt trotz des positiven Verlaufs des ersten Corona-Spieltags der mögliche Abbruch wie ein Damoklesschwert über der Saison. In diesem Fall wäre der VfL wieder international vertreten. So oder so steht er vor interessanten Tagen.

Denn auf die Wolfsburger kommt gleich eine englische Woche zu, die es in sich hat. Los geht’s am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund (Hinspiel: 0:3). Der Tabellenzweite imponierte am Neustart-Spieltag mit einem 4:0 im Revierderby gegen Schalke 04. „Wenn du Hazard und Sancho auf der Bank lassen kannst, dann kannst du keine so schlechte Mannschaft haben“, sagte VfL-Trainer Oliver Glasner augenzwinkernd. Thorgan Hazard spielte zwar doch von Anfang an, aber nur weil ganz kurzfristig noch Youngster Giovanni Reyna ausgefallen war. Glasner wird gegen den BVB wahrscheinlich der selbe Kader zur Verfügung stehen wie in Augsburg – mit einer Ausnahme: Stürmer Wout Weghorst kann nach abgesessener Sperre wieder mitmischen. Für Yannick Gerhardt kommt die Partie zu früh, wenngleich sich in dieser Woche entscheidet, ob der Mittelfeldspieler nach seinen Gesichtsfrakturen womöglich mit einer speziellen Maske trainieren und spielen kann. Das wäre für die Problemposition vor der Abwehr eine gute Nachricht. Nach dem Spiel gegen die starken Dortmunder geht’s schon am Dienstag bei Bayer Leverkusen, dem Fünften der Tabelle weiter, ehe die dritte Partie binnen acht Tagen am Samstag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt steigt – es ist das vermeintlich leichteste der drei Duelle. Eine knackige Woche, zumal das Spiel in Augsburg gezeigt hat, dass nach der langen Corona-Pause noch nicht alles rund laufen kann. „Man hat gesehen, dass die Spieler noch nicht im Rhythmus sind, es gab einige Abspielfehler und Ungenauigkeiten“, so Glasner, der aber überzeugt ist: „Das wird jetzt von Spiel zu Spiel besser werden.“