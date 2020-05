VfL Wolfsburg: Die ersten Geisterspiel-Gewinner

Es war die größte sportliche Frage, die vor dem Re-Start um jedes einzelne Bundesliga-Team kreiste: Wie gut sind die Spieler nach der neunwöchigen Corona-Zwangspause drauf? Oliver Glasners Antwort darauf fällt nach dem 2:1-Sieg seines VfL Wolfsburg beim FC Augsburg so aus: „Es ist positiv, dass wir viele Spieler in guter Verfassung haben.“ Der 45 Jahre alte Österreicher dürfte in seinen Gedanken zwei Akteure ganz fest und einen zumindest am Rand seines Blickfelds gehabt haben: Renato Steffen sowie Paulo Otavio und Daniel Ginczek – die Wegbereiter des Siegs in Augsburg.

Bei Ginczek war’s so: Nicht nur seine Teamkollegen und die Beobachter, sondern auch er selbst hatte sich in der Startelf gewähnt. Wout Weghorst (fünfte gelbe Karte) war gesperrt, Ginczek daher der logische Nachrücker. Glasner aber hatte andere Pläne, er schickte Joao Victor von Beginn an ins Rennen. Bei Ginczek war daher „schon etwas Frust dabei, aber ich akzeptiere die Entscheidung“. In der 61. Minute wurde der Stürmer dann für Josip Brekalo eingewechselt, 30 Minuten später erzielte er den Siegtreffer. „Wir gewinnen, ich schieße ein Tor. Das war super für uns und eine gute Eigenwerbung für mich“, so Ginczek.

Glasner hatte dem 29-Jährigen am Donnerstag in einem einstündigen Gespräch dessen Situation erläutert. Durch Joao Victor, so der Plan, sollte mehr Tiefe ins VfL-Spiel kommen. „Und Daniel hat das genau so aufgenommen, wie ich es mir wünsche“, sagt Glasner. „Er war da, als das Team ihn brauchte. Ich bin froh, dass er getroffen hat und sein Selbstvertrauen dadurch gestiegen ist.“ Ein fitter Ginczek in Topform hilft beinahe jedem Bundesliga-Klub weiter. Im nächsten Spiel gegen Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) ist Weghorst aber zurück. Bleibt für Ginczek dann erneut nur die Joker-Rolle?

Einen bleibenden Eindruck hinterließ Otavio, für den ebenfalls überraschend Jérôme Roussillon aus der Startelf flog. Und für einen der VfL-Topspieler der Vorsaison wird‘s schwierig, seinen Stammplatz zurück zu erobern. Denn Otavio war in Augsburg der beste Mann auf dem Platz. „Wir haben ihn ja nicht verpflichtet, weil wir lustig sind. Sondern weil wir von seinen Qualitäten überzeugt sind“, sagt Glasner. Der Großteil der Wolfsburger Angriffe lief über Otavios linke Seite, die der umtriebige und pfeilschnelle Brasilianer bis zur Erschöpfung beackerte. Seine Bilanz bis zur Auswechslung in der 87. Minute: fast kein defensiver Wackler; zwei starke Flankenbälle, von denen Admir Mehmedi erst einen an den Pfosten drosch und danach auf FCA-Torhüter Andreas Luthe; und eine Maßflanke, die der zweite große Geisterspiel-Gewinner per Kopf vollendete: Steffen.

Leise, still und heimlich hat sich der Schweizer zum zweitbesten VfL-Torschützen aufgeschwungen. Nach Weghorst (elf Treffer) kommt schon Steffen mit fünf. Der 28-Jährige erzielte sie alle in diesem Kalenderjahr, fünf Tore gingen in den jüngsten neun Partien auf sein Konto. Da er nachweislich schon vor der Pause gut drauf war, „kam diese zur Unzeit“, sagt Steffen. „Aber ich habe einfach weiter Vollgas gegeben und auch im Training ein paar Tore gemacht.“ Das letzte vor dem Augsburg-Spiel war ebenso ein Kopfball. „Das war wohl ein gutes Omen“, sagt der Schweizer, der sich unverzichtbar gemacht hat.

Otavio und Steffen sind die ersten großen Gewinner des Neustarts, Ginczek gehört auch in diese Kategorie. Glasner kann zufrieden auf seinen Kader blicken, der noch immer dezimiert ist. Neben Weghorst fehlten Josuha Guilavogui (Knie), Yannick Gerhardt (Gesichtsfrakturen), William (Knie) und Ignacio Camacho (Knöchel). Der Trainer will aber einzelne Spieler nicht hervorheben: „Wir haben als Mannschaft gewonnen, nur so geht es“, sagt er. Jetzt steht eine englische Woche mit Partien gegen Dortmund, Leverkusen und Frankfurt an. „Das können wir nur gemeinsam bestehen. Es geht nicht darum, wer gerade besser oder weniger gut drauf ist, sondern darum, da zu sein, wenn man gebraucht wird.“

Das haben Ginczek, Otavio und Steffen in Augsburg gemacht.