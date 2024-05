Gittelde. Bei den 2. Walpurgis Open des TC Bad Grund fällt die Entscheidung im Finale erst im Match-Tiebreak.

Die 2. Walpurgis-Open, ein mit 500 Euro dotiertes Herren-Tennisturnier, fanden kürzlich auf der Tennisanlage des TV Gittelde statt. Veranstalter war der TC Bad Grund. Mit einem voll besetzten Feld von 16 Athleten, darunter sieben Spieler aus der Rangliste des Deutschen Tennisbundes, wurde das Turnier zu einem spannenden und hochklassigen Ereignis für die Tennisfans der Region.

Lokalmatador Henri Schubert vom TC Bad Grund ist topgesetzt

Topgesetzt war der Lokalmatador Henri Schubert vom TC Bad Grund, der mit einer deutschen Ranglistenposition von 175 als Favorit ins Turnier ging. Bereits in den ersten Runden zeigten die Athleten, dass sie gekommen waren, um zu kämpfen. Die Halbfinalbegegnungen erwiesen sich als besonders spannend: Baikal Kuszli (SSC Berlin) trat gegen Henri Schubert an, Louis Schubert (TC Alfeld) spielte gegen Yves Nowikovsky (Berlin-Friedrichshagen). Beide Matches wurden erst im Match-Tiebreak entschieden, was die Spannung ins Unermessliche steigen ließ.

Im Finale trafen die beiden siegreichen Halbfinalisten Yves Nowikovsky und Henri Schubert aufeinander, gleichzeitig die zwei bestplatzierten Spieler des Turniers. Mehr als 50 Zuschauer genossen bei herrlichem Wetter einen offenen Schlagabtausch auf höchstem Niveau.

Spannung pur im Finale auf der Tennisanlage in Gittelde

Henri Schubert dominierte den ersten Satz mit 6:2 und schien auf dem besten Weg zum Turniersieg zu sein. Doch der mit seinen 34 Jahren sehr erfahrende Yves Nowikovsky zeigte im zweiten Satz eine beeindruckende Aufholjagd und entschied diesen mit 6:2 für sich.

Das Match musste im Match-Tiebrak entschieden werden. Bis zum Spielstand von 5:5 war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch zwei geschickt platzierte Stoppbälle von Yves Nowikovsky brachten schließlich die Entscheidung zugunsten des Berliners, der den Match-Tiebreak mit 10:6 gewann und zum Sieger der 2. Walpurgis-Open gekürt wurde.

Viel Lob für das Tennis-Event im Harz

Die Zuschauer erlebten ein aufregendes Turnier mit spannenden Begegnungen. Die professionelle Organisation und das tolle Ambiente trugen dazu bei, dass das Turnier ein voller Erfolg wurde. Die Sandplätze des TV Gittelde, auf denen gespielt wurde, befanden sich in einem erstklassigen Zustand und erhielten viel Lob von Spielern, Trainern und Betreuern gleichermaßen.

Die tadellose Organisation der Turnierleitung um Marie Schubert und Elisabeth Böning trug wesentlich zum Erfolg des Events bei und schuf ein hervorragendes Ambiente, das die Teilnehmer und Gäste genossen. Marie Schubert dankte im Namen des TC Bad Grund allen Teilnehmern und Zuschauern und blickt bereits gespannt auf das nächste Turnier.