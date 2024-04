Osterode. Nach langer Zwangspause ist der TSC Dorste an diesem Wochenende gleich doppelt im Einsatz. Gespielt wird am Freitag sowie am Sonntag.

Fünf Spiele mit Altkreis-Beteiligung stehen am Wochenende in der 1. Kreisklasse Nord auf dem Programm, gleich zweimal ist dabei der TSC Dorste gefordert. Für die Mannschaft von Trainer Michael Ludwig würden es Ende April tatsächlich die ersten Pflichtspiele des Jahres sein, solange das Wetter auch wirklich mitspielt und eine Austragung zulässt.

Die Spiele am Freitagabend

TSV Landolfshausen/Seulingen II - TSC Dorste (Fr., 18.30 Uhr). Ausgeruht dürften die Dorster vor der schwierigen Auswärtsaufgabe in Seulingen sein, ihr letztes Pflichtspiel bestritten sie im vergangenen Oktober. In der Tabelle ist der TSC dadurch etwas nach unten auf Rang sechs gerutscht, steht aber immer noch vor der La/Seu-Reserve. Die Gastegber belegen Rang neun, haben aber dennoch eine ausgeglichene Bilanz. Beeindruckend ist die Heimstärke: Alle 16 Punkte wurden zu Hause geholt, fünf Siege und ein Remis stehen in der Statistik.

TuSpo Petershütte II - SV Rotenberg II (Fr., 19 Uhr). Den Achten aus Petershütte und den Zweiten vom Rotenberg trennen nur fünf Punkte, zudem hat die TuSpo-Reserve eine Partie weniger ausgetragen. Das zeigt, wie eng es in der 1. Kreisklasse zugeht, blendet man Spitzenreiter Eichsfeld und die Kellerkinder Lerbach und Freiheit aus. Ein Favorit ist daher nur schwer auszumachen, womöglich gibt der Heimvorteil den Ausschlag.

Die Spiele am Sonntag

SC Eichsfeld - 1. FC Freiheit (So., 14.30 Uhr). Eine Mammutaufgabe erwartet die Freiheiter, das sieglose Schlusslicht muss zum Spitzenreiter nach Westerode. Nach einigen Turbulenzen rund um das Team zeigte der FC zuletzt aber eine klar aufsteigende Tendenz und konnte zumindest den ersten Punkt holen. Auf jeden Fall können die Gäste frei aufspielen, vielleicht gelingt ja eine Sensation.

SV Lerbach - TSC Dorste (So., 15 Uhr). Im Duell der Osteroder Ortsteile ist der TSC zu Gast im Waldstadion beim Vorletzten aus Lerbach. Die Gastgeber haben aktuell fünf Zähler Vorsprung auf Schlusslicht Freiheit und wollen versuchen, dieses Polster auszubauen. Die Dorster wiederum könnten mit einer guten Rückrunde sogar noch ins Aufstiegsrennen einsteigen, haben also nichts zu verschenken.

SV Rot-Weiß Hörden - SV Förste (So., 15 Uhr). Ein Spiel auf Augenhöhe verspricht das Altkreis-Duell in Hörden zu werden, zumindest der Tabelle nach. Die Rot-Weißen sind Siebter mit 18 Punkten, Förste Fünfter mit 21 Punkten. Die vergangenen beiden Aufeinandertreffen konnten die Hördener allerdings jeweils klar mit 5:0 gewinnen.

