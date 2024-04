Osterode. In der 1. Kreisklasse Nord bleibt es spannend. Während der SV Lerbach im Abstiegskampf Punkte verpasste, rückte die Spitze noch enger zusammen.

Insgesamt fünf Begegnungen wurden am Wochenende in der 1. Kreisklasse Nord ausgetragen. Das Tabellenbild konnte damit ein wenig gerade gerückt werden, doch noch immer ist die Anzahl der absolvierten Partien von Team zu Team sehr unterschiedlich. Während der TSC Dorste, der diesmal spielfrei war, erst zehn Begegnungen auf dem Konto hat, stehen beim VfL Olympia Duderstadt bereits 14 Spiele in der Statistik. Was trotz der Niederlage unverändert bleibt: Der SC Eichsfeld führt das Ranking an, dahinter hat sich ein breites Verfolgerfeld gruppiert.

Die Spiele am Freitagabend

SV Lerbach - SV Rotenberg II 1:3 (1:1). Ein Doppelschlag unmittelbar nach der Pause sorgte in Lerbach für die Entscheidung. In der ersten Hälfte hatte Nicolas Probst die Gäste vom Rotenberg in Führung gebracht (32.), Timo Blunck konnte in der 42. Minute den Ausgleich erzielen. Auf die Treffer von Niklas Baumgärtel (47.) und Felix Neisen (49.) hatten die abstiegsbedrohten Gastgeber dann aber keine Antwort mehr.

Auch interessant

SC HarzTor bleibt in der Fußball-Kreisliga oben dran Von Robert Koch

TuSpo Petershütte II - SC Eichsfeld 4:2 (1:1). Angesichts von sieben gelben Karten sowie einem Platzverweis gegen Robin Franke unmittelbar vor Schluss kann man durchaus davon sprechen, dass die TuSpo-Reserve den Spitzenreiter förmlich niedergekämpft hat. Jannik Knabe sorgte in der 26. Minute für das 1:0, drei Minuten später glich Julian Wahmke per direktem Freistoß aus. Den besseren Start in Hälfte zwei erwischten die Petershütter: Franke (48.) sowie Maurice Strüver (58.) stellten auf 3:1. Die Eichsfelder hielten dagegen, Timm Kaldeich verkürzte in der 74. Minute. Für die Entscheidung sorgte schließlich Fabian Duus, seine Bogenlampe senkte sich in der 87. Minute zum 4:2-Endstand in die Maschen.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Die Spiele am Sonntag

SV Lerbach - SG Bad Grund/Badenhausen 1:5 (1:2). Auch gegen den starken Aufsteiger von der SG mussten sich die Lerbacher vor heimischer Kulisse im Waldstadion geschlagen geben. Mit einem Doppelschlag ging Bad Grund/Badenhausen in Führung, Eric Schneider (13.) und Marco Kistner (18.) trafen für die Gäste. In der Folge konnten die Lerbacher das Geschehen aber ausgeglichen gestalten, Timo Blunck verkürzte in der 35. Minute. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn beim SVL wurde nach dem Seitenwechsel jedoch schnell getrübt, Schneider stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (55.). Mit einem Traumtor machte Hejai Cergis Abdulah in der 75. Minute den Deckel drauf, in der Nachspielzeit sorgte Dustin Haase sogar noch für das 1:5.

Auch interessant

VfR Dostluk Osterode turnt zu den nächsten drei Punkten Von Robert Koch

SV Förste - TSV Landolfshausen/Seulingen II 2:1 (0:0). Die Förster konnten den ersten Sieg nach der Winterpause einfahren. Allerdings war gegen die La/Seu-Reserve eine Menge Geduld gefordert, bis Michel Dempwolf in der 70. Minute schließlich das 1:0 erzielte. Mit dem 2:0 durch Lars Meister schien die Entscheidung gefallen (77.), doch die Gäste steckten nicht auf. Lennart Skubbin machte die Partie noch einmal scharf (84.), letztlich blieben die drei Punkte aber an der Söse.

VfL Olympia Duderstadt - SV Rotenberg II 2:1 (0:0). In Duderstadt verpasste es die SVR-Reserve, den Spitzenreiter SC Eichsfeld noch weiter unter Druck zu setzen. Dabei sah es nach einer torlosen ersten Hälfte zunächst gut aus für den Tabellenzweiten, Noah-Emanuel Freye traf kurz nach dem Seitenwechsel zur Gästeführung (49.). Im zweiten Wochenendspiel schwand in der Schlussphase bei den Rotenbergern jedoch ein wenig die Konzentration. Erst glich Daniele Galluzzi für die Duderstädter aus (74.), dann schnürte der ehemalige Rotenberger kurz vor Schluss den Doppelpack gegen seinen Ex-Club (86.).

Unser Top-Angebot: 12 Monate HK PLUS für 49 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: