Osterode. Der nächste Spieltag der 1. Kreisklasse Nord steht an. Auch an diesem Wochenende sind wieder einige spannende Partien dabei, los geht es schon am Freitag.

Nach der langen Winterpause wird in der 1. Kreisklasse Nord endlich wieder regelmäßig um wichtige Punkte gekämpft. Der SV Lerbach, der SV Rotenberg II und die zweite Garde des TuSpo Petershütte sind bereits am Freitag gefordert. Bei den anderen drei Partien rollt der Ball erst am Sonntag ab 15 Uhr. Der 1. FC Freiheit hat außerdem eine Interimslösung für den Trainerposten gefunden: Torben Wunderlich, der sportliche Leiter des FC, wird den Job an der Seitenlinie beim am Wochenende spielfreien Schlusslicht, bis zum Ende der Saison übernehmen.

Die Spiele am Freitagabend

SV Lerbach - SV Rotenberg II (Fr., 18.30 Uhr). Der SV Lerbach kämpft bereits am Freitag gegen den Zweitplatzierten um Punkte, am Sonntag sind die Harzer gleich noch einmal gefordert. Der SVL steht auf vorletzten, dem zehnten Rang der Tabelle, und scheint bereits abgeschlagen auf den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu sein. Der SVR hingegen steht auf Rang zwei und rechnet natürlich mit weiteren Punkten, um den Spitzenreiter SC Eichsfeld nicht davon ziehen zu lassen.

TuSpo Petershütte II - SC Eichsfeld (Fr., 19 Uhr). Auch die Reserve von TuSpo Petershütte muss bereits am Freitag ran. Sie empfangen den Tabellenführer SC Eichsfeld um 19 Uhr in Lasfelde. Die Tabellenposition der Blau-Weißen täuscht ein wenig, denn im engen Tabellenmittelfeld sind es gerade einmal fünf Punkte Abstand zwischen Rang zwei und dem neunten Rang, auf dem Petershütte steht. Dennoch geht der SCE als klarer Favorit in die Partie.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Diese Partien finden am Sonntag statt

SV Förste - TSV Landolfshausen/Seulingen II. Ebenso rollt in Förste wieder der Ball, jedoch erst am Sonntag. Die Schlenczek-Schützlinge empfangen den TSV Landolfshausen/Seulingen II. Förste steht im engen Mittelfeld der Tabelle auf dem siebten Rang, einen Platz vor ihrem Gegner. Der SV möchte nach dem holprigen Beginn in die Rückrunde jetzt natürlich den ersten Dreier einfahren. Verlassen können sie sich dabei meistens auf Jannik Leimeister, der mit 16 Toren auf dem zweiten Rang der Torjägerliste steht.

Unser Top-Angebot: 12 Monate HK PLUS für 49 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.

VfL Olympia Duderstadt - SV Rotenberg II. Zum Abschluss des Doppelspieltags muss der SVR II zum Sechstplatzierten nach Duderstadt reisen, um sich dort die nächsten drei Punkte zu erkämpfen. Mit einem Doppelsieg könnte sich die SV-Reserve ein wenig vom Rest der Tabelle absetzten und mit etwas Schützenhilfe sogar Druck auf den SC Eichsfeld an der Tabellenspitze aufbauen. Ein Wiedersehen gibt es mit Daniele Galluzzi, der Olympia-Trainer hat auch schon für den SVR gespielt.

SV Lerbach - SG Bad Grund/Badenhausen. Auch der SV Lerbach ist an diesem Wochenende gleich doppelt gefordert. Sie empfangen zum Abschluss der harten Woche die SG Bad Grund/Badenhausen und hoffen natürlich, den Spieltag erfolgreich beenden zu können. Doch der Aufsteiger kommt mit sehr viel Selbstvertrauen und Mut nach Lerbach, in ihrem letzten Ligaspiel fegten sie den SV Förste mit 7:2 vom Platz. Auch im Pokal verkaufte sich die SG teuer und unterlag dem Favoriten aus Niedernjesa nur knapp.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: