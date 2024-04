Osterode. In der Frauen-Landesliga und Frauen-Bezirksliga geht es für die Fußballerinnen um Punkte, im Kreispokal hingegen um das Weiterkommen.

Nach der Winterpause und einem zerstückelten Spielbetrieb in den ersten Wochen nimmt auch bei den Fußballerinnen das Geschehen Fahrt auf. Zum ersten Mal sind an diesem Wochenende wieder einige Teams aus der 1. Kreisklasse im Einsatz, wenngleich zunächst nur im Pokal und ohne Altkreis-Beteiligung. Um Punkte geht es hingegen in der Landes- und Bezirksliga.

Ein schnelles Wiedersehen in Göttingen

SVG Göttingen - SG Wulften/Lindau/Hattorf (Sa., 17 Uhr). Ein schnelles Wiedersehen gibt es für die SG Wulften/Lindau/Hattorf in der Landesliga mit der SVG Göttingen. Erst vor zwei Wochen standen sich die beiden Teams im Bezirkspokal gegenüber, die Göttingerinnen hatten beim 5:0-Erfolg keine Probleme und sicherten sich souverän den Einzug in das Halbfinale.

Der Plan der Gäste vom Harzrand ist es nun natürlich, ein besseres Ergebnis zu erzielen. Die Rollen sind allerdings weiterhin klar verteilt. Die SVG ist Tabellenzweiter, stellt den zweitbesten Angriff und die zweitbeste Abwehr der Liga. Die SG ist als Aufsteiger hingegen Vorletzter, hat den zweitschwächsten Angriff und die zweitschwächste Abwehr. Trotzdem gilt: Auch diese Partie muss erst einmal gespielt werden.

Eine Hoffnung für Wulften/Lindau/Hattorf: Vielleicht nehmen die Göttingerinnen den Gegner etwas auf die leichte Schulter, denn auch im Hinspiel hatte die SVG beim 9:1-Kantererfolg wenig Probleme.

Ein schnelles Wiedersehen in Groß Schneen

TSV Groß Schneen - FC Westharz (So., 11 Uhr). Bereits zum dritten Mal in dieser Bezirksliga-Saison stehen sich Groß Schneen und der FC Westharz gegenüber, gespielt wurden allerdings nur drei Halbzeiten. Denn beim ersten Gastspiel des TSV in Gittelde wurde die Partie zur Pause vom Schiri abgebrochen, er hielt den Platz für nicht mehr bespielbar. Die Neuauflage verlief dann ganz nach Westharz-Wunsch, mit 3:0 holte man sich Mitte März wichtige Punkte.

Nun sollen auswärts die nächsten Zähler folgen. Trainer Jens Teichgräber kann dabei wieder auf einen breiteren Kader als beim Heimspiel gegen den ESV RW Göttingen II zurückgreifen. Doch auch der Auftritt gegen den Tabellenzweiten machte Mut, denn trotz knapper Besetzung bot der FC dem Favoriten die Stirn. Kann an diese Leistung angeknüpft werden, sieht es mit einem Sieg beim Schlusslicht gut aus.

Pokalduell mit dem Spitzenreiter

SC HarzTor - TSV Vogelbeck (So., 12 Uhr). Ein Sieg trennt die Fußballerinnen des SC HarzTor noch vom Finale im Einbecker Brauhaus Kreispokal, die Hürde im Halbfinale könnte höher jedoch nicht sein. Denn mit dem TSV Vogelbeck kommt der souveräne Kreisliga-Tabellenführer auf das Barbiser Oderfeld. Mut dürfte den Gastgeberinnen der Blick auf das Ligaduell im vergangenen Herbst machen. Da trotzte der SCH dem Spitzenreiter nach einer starken Vorstellung ein 2:2 ab.

Kampflos in das Halbfinale des KSN-Kreispokals auf dem Kleinfeld ist die HarzTor-Reserve eingezogen. Der Gegner Germania Dassensen kann nicht zum für Sonntag angesetzten Viertelfinalduell antreten. Bereits im vergangenen Herbst hatte der FC Westharz II die Vorschlussrunde erreicht.

