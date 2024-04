Osterode. In der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode stehen für die Mannschaften aus dem Altkreis vier Partien an. Südharz und Hattorf treffen direkt aufeinander.

Das Tabellenbild der Fußball-Kreisliga Göttingen-Osterode ist durch die zahlreichen Spielausfälle der vergangenen Wochen ziemlich verzehrt. So hat der Bovender SV II bereits 18 Spiele bestritten, der SSV Neuhof hingegen kommt erst auf zwölf Partien. Für die fünf Teams aus dem Altkreis Osterode stehen am Sonntag vier Spiele an. Dabei treffen Südharz und Hattorf im direkten Duell aufeinander. HarzTor empfängt zu Hause Bovenden II und Neuhof (Dramfeld) und Eisdorf (FC SeeBern) sind auswärts gefordert. Anpfiff der Begegnungen ist jeweils um 15 Uhr.

Diese Spiele stehen in der Kreisliga an

SC HarzTor – Bovender SV II. Bisher verläuft die Rückrunde für den SC HarzTor eher schleppend. Erst eine Partie konnte ausgetragen werden. Dabei musste sich die Schuller-Elf dem TSV Dramfeld mit 1:2 geschlagen geben. Gegen den BSV will man auf dem heimischen Platz in Barbis zurück in die Erfolgsspur. Allerdings konnte die Landesliga-Reserve aus Bovenden zuletzt zwei Siege in Serie einfahren. Auch im Hinspiel kam der SCH nicht über ein 1:1 hinaus. Dennoch sollten die Harzer ihrer Favoritenrolle gerecht werden und im Heimspiel drei Punkte einfahren.

TSV Dramfeld – SSV Neuhof. Auch der SSV Neuhof ist noch nicht wirklich in der Rückrunde angekommen. Die Mannschaft von Trainer Joachim Zeh wartet noch auf ihr erstes Spiel. Im Kreispokal gab es zudem eine 1:5-Klatsche gegen Schlusslicht Hattorf. Aber auch die Partie ist knapp zwei Wochen her, sodass der Spielrhythmus fehlt. Genau diesen Rhythmus hat Dramfeld, die ihre letzten beiden Spiele gewinnen konnten. Um beim TSV etwas mitzunehmen, müssen die Neuhöfer die Leistung aus dem Hinspiel abrufen. Mit 4:0 konnte man sich im September klar durchsetzen.

VfB Südharz – FC Merkur Hattorf. Als klarer Favorit geht der VfB Südharz ins Altkreisduell gegen den FC Merkur Hattorf. Während die Gäste als Schlusslicht dringend im Abstiegskampf punkten müssen, will der VfB noch oben anklopfen. Nach dem Aus im Pokal können sich die Walkenrieder nun voll und ganz auf die Liga konzentrieren. Hattorf muss seine Partie im Viertelfinale in der kommenden Woche noch bestreiten. Allerdings sollte das Hauptaugenmerk des FC Merkur in erster Linie auf dem Abstiegskampf liegen. Um in Walkenried aber zu punkten, muss Hattorf alles reinwerfen. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit, mit 6:1 konnte sich der VfB Südharz klar durchsetzen.

FC SeeBern – FC Eisdorf. Wenn die Eisdorfer weiterhin im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitreden wollen, dann müssen sie ihre Pflichtaufgabe erfüllen und beim FC SeeBern gewinnen. Als Tabellendritter ist man klarer Favorit beim Zwölften, der zuletzt 1:3 gegen Dramfeld unterlag. Im Hinspiel tat sich der FCE aber schwer und verspielte eine 2:0-Führung gegen gegen den Aufsteiger. Mit einem Auswärtssieg in Seeburg kann man auf den zweiten Platz klettern und die Ambitionen im Kampf um den Aufstieg untermauern.

