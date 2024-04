Osterode. Nur der FC Merkur Hattorf und der SC HarzTor haben am Osterwochenende in der Kreisliga gespielt. Der Grund und die Ergebnisse.

So voll gepackt mit Fußball wie Ostern noch vor dem Start ins Wochenende erschien, war das Fest dann doch nicht. Am Ostermontag sind bis auf eins alle Spiele in der Kreisliga Göttingen-Osterode ausgefallen - das war dafür mit Altkreisbeteiligung.

TSV Dramfeld – SC HarzTor 2:1 (1:0). Der Start in die Rückrunde verlief für den SC HarzTor trotz Favoritenrolle nicht wie gewünscht. Kurz vor der Halbzeitpause passierte es: Der Schiri gab den Gastgebern einen Strafstoß und Henrik Schulz verwandelte ihn (45. Spielminute). In der 55. Minute erhöhte der TSV auf 2:0. An der Niederlage für die Gäste änderte auch Bastian Vogts Strafstoßtor in der 61. nichts. Damit verbuchte Dramfeld den ersten Liga-Sieg nach der Winterpause für sich.

FC Merkur Hattorf – Bovender SV II 2:4 (0:1).Nach dem Pokalglück am Karsamstag hält Tabellenschlusslicht Hattorf am Ostermontag bis kurz vor der Halbzeitpause gut mit den Gästen aus Bovenden mit, die sich nach der Partie an sechste Position befinden. Aber in der Nachspielzeit macht Sören Kunkel das 0:1 und schickt die Gastgeber so in die Kabine. In der zweiten Hälfte baut der SV seine Führung auf 0:3 aus (61. und 68.). Ein Strafstoßtor von Samuel Becker bringt Hattorf zurück ins Spiel (72.). Zehn Minuten später gelingt Steven Ohle der Anschlusstreffer. Aber Kunkel sorgt mit seinem zweiten Tor für den Sieg der Gäste (85.) Der FC Merkur Hattorf ist nach dem Pokalspiel am Samstag doppelt gefordert. Ab 15 Uhr hat man die Landesliga-Reserve aus Bovenden zu Gast. Für den FC Merkur zählt im Abstiegskampf der Kreisliga jeder Punkt. Die Gäste sind aktuell achter, überraschten zuletzt mit einem Sieg über den TSV Groß Schneen und werden eine harte Nuss für Hattorf werden.

SSV Neuhof – SC HarzTor. Das Spiel ist ausgefallen, weil der Platz unbespielbar war. Das teilte Dennis Pfannenschmidt, Betreuer von Neuhof mit.

