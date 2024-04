Göttingen. Im August 2024 findet der Obstacle City Run in Göttingen statt. Schon jetzt sind mehr als 3.500 Startplätze vergeben - doch man kann noch dabei sein.

Der Obstacle City Run in Göttingen liegt auf Rekordkurs, schon jetzt ist klar, dass der Hindernislauf im Herzen der Unistadt im Jahr 2024 die Sportveranstaltung mit den meisten aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Südniedersachsen werden wird. Auf drei verschiedenen Streckenlängen werden am Samstag, 31. August, mehr als 5.500 Aktive an den Start gehen. Auf die Runner, so werden die Sportler genannt, warten je nach Strecke bis zu 31 Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Veranstaltungsort ist wie in den vergangenen Jahren, als der Lauf noch Great Barrier Run hieß, das Gelände des Hochschulsports der Georg-August-Universität Göttingen.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Laufstrecke, herausfordernde Hindernisse und ein familienfreundliches Rahmenprogramm - und das alles mitten in Deutschland, mitten in der Stadt. Nicolas Karasch - Mitorganisator des Obstacle City Runs in Göttingen

„Der Obstacle City Run in Göttingen ist eine echte Größe im nationalen Hindernislaufsportkalender. Wir erwarten auch dieses Jahr wieder Sportlerinnen und Sportler aus Göttingen, Südniedersachsen, dem gesamten Bundesgebiet sowie dem nahen Ausland“, freut sich Nicolas Karasch, Mitorganisator der Veranstaltung, über den großen Zuspruch. „Wir bieten eine abwechslungsreiche Laufstrecke, herausfordernde Hindernisse und ein familienfreundliches Rahmenprogramm - und das alles mitten in Deutschland, mitten in der Stadt“, führt er weiter aus.

Ansturm auf die Startplätze in Göttingen

Daher ist es auch nicht überraschend, dass der Ansturm auf die Startplätze seit der Freischaltung der Anmeldung unmittelbar nach der Auflage im vergangenen Jahr sehr groß ist. So sind bereits weit mehr als 3.500 Startplätze vergeben, einige Streckenlängen sind bereits fast ausverkauft. Teilweise war der Ansturm sogar so groß, dass die Organisatoren extra Kontingente geschaffen haben.

Die Family Edition für die jüngeren Läufer, bei der 3 km zu absolvieren sind, war im Dezember 2023 schon ausverkauft. Im Orga-Team hat man sich dann dazu entschieden, den ersten Start 30 Minuten früher als in den vergangenen Jahren anzusetzen, damit möglichst alle Anfragen von Eltern mit ihren Kindern nach Startplätzen erfüllen werden können. Die erste Startwelle geht in diesem Jahr somit schon um 8.30 Uhr auf die Strecke.

Ein Sporttag für Teams, Firmen, Vereine und Familien

Für die lange Variante, die 12 km-Strecke mit 31 Hindernissen, sind aktuell ab 11.10 Uhr noch Startplätze verfügbar. Für die kleinere Runde über 6 km mit 21 Hindernissen sind ab 12.40 Uhr noch Kontingente frei. „Wer in den letzten Jahren dabei war, weiß, was der Obstacle City Run ist: Ein Sporttag für Teams, Firmen, Vereine und Familien, die einen fantastischen Spätsommertag gemeinsam mit tausenden Aktiven und Zuschauern verleben“, berichtet Karasch und unterstreicht den Teamgedanken, der beim Obstacle City Run im Mittelpunkt steht: „Dabei gilt es, sich große Ziele zu stecken und diese gemeinsam als Gruppe zu erreichen, indem man sich gegenseitig motiviert, anfeuert und Hilfestellung gibt. Was gibt es Besseres?“

Die Vorbereitungen laufen jedenfalls auf Hochtouren. Neue, attraktive Streckenabschnitte werden bereits geplant, bestehende Hindernisse modifiziert und neue Hindernisse werden in den spektakulären Parcours integriert. „Es macht uns einfach wahnsinnig viel Spaß, alle Aktiven jedes Jahr neu zu begeistern, zu überraschen und zu fordern. Diese Abwechslung ist das Salz in der Suppe“, freut sich Karasch, so wie vermutlich alle Runner auch, auf den Obstacle City Run in Göttingen.

Anmeldungen sind unter www.obstacle-city-run.de möglich, für Teams werden dabei besondere Rabatte angeboten.

