Braunlage. Mit einem Gaudi-Spiel verabschiedet sich der Meister der Eishockey-Regionalliga Nord in die Sommerpause. Passend dazu gibt es personelle Neuigkeiten.

Wer Meister wird, der darf auch ordentlich feiern! Genau das taten die Harzer Falken am Gründonnerstag zusammen mit ihren Fans im Wurmbergstadion in Braunlage. Rund 400 Anhänger kamen zum letzten Spiel vor der Sommerpause - in einer Gaudi-Partie maß sich der neue Champion der Eishockey-Regionalliga Nord mit der eigenen 1b-Mannschaft. Am Ende stand ein 7:7 auf der Anzeigetafel, das Ergebnis war aber letztlich zweitrangig.

Denn vor, während und vor allem nach der Partie wurde kräftig gefeiert. Passend dazu präsentierten sich die beiden Mannschaften in speziellen Ostertrikots. Die hatten 1b-Spieler Max Klaeden und Uwe Lohde aus dem Falken-Vorstand auf den Weg gebracht und dürften damit für ein Novum gesorgt haben. „Soweit ich weiß, gab es selbst in Nordamerika und der NHL bislang keine speziellen Ostertrikots“, so Lohde. Die bunten Jerseys fanden auch bei den Fans großen Anklang, wie sich bei der obligatorischen Versteigerung zeigte.

Torwart Taylor Dupuis legt sich bei der Versteigerung ins Zeug

Taylor Dupuis legt sich bei der Versteigerung mächtig ins Zeug. © Jahn Pictures | Frank Neuendorf

So konnten für das Trikot von Torwart Taylor Dupuis mehr als 600 Euro erzielt werden, nicht zuletzt auch deshalb, weil der Kanadier mit einem Striptease kräftig bei der Aktion mithalf. Ebenfalls hoch im Kurs stand das Trikot des „Braunlager Jung“ Hendrik Lohde, auch der signierte Trainingsschläger von Coach Jozef Potac kam unter den Hammer.

Bei extra gefertigtem Meistergebäck und Erfrischungsgetränken blieb für die Fans zudem jede Menge Zeit, sich vor der nun folgenden eishockeyfreien Zeit noch einmal mit ihren Lieblingen auszutauschen. Ob Foto, Autogramm oder ein lockerer Plausch, die Falken waren für jeden Spaß zu haben. Auf dem Eis werden die Braunlager erst im Herbst wieder aktiv sein, die Planungen für die neue Saison laufen bereits auf Hochtouren.

Petr Staif verlängert bei den Harzer Falken

Daher hatte ein Falke im Rahmen der Abschlussfeier auch einen offiziellen Termin zu absolvieren. Verteidiger Petr Staif unterzeichnete einen Vertrag für die kommende Spielzeit und bleibt den Harzern somit erhalten. In der abgelaufenen Saison steuerte der 25-Jährige vier Tore und acht Vorlagen zum Meistertitel bei, vor allem seine ruhige und abgeklärte Defensivarbeit aber machte ihn wertvoll.

Verteidiger Petr Staif (l.) hat einen Vertrag für die kommende Saison bei den Harzer Falken unterzeichnet, Thomas Kühne aus dem Vorstand ist zufrieden. © Verein | Lena Limberg

Der Tscheche ist im Nachwuchs des HC Energie Karlovy Vary, dem Eishockeyclub aus dem bekannten Kurort Karlsbad, großgeworden, ehe er mit 18 Jahren nach Nordamerika ging. Nach zwei Saisons in der Juniorenliga USPHL Premier spielte Staif dann vier Jahre im Rahmen seines Studiums für die Worcester State University (NCAA III), ehe er im vergangenen Sommer zu den Harzer Falken stieß. Sein Ziel für die kommende Spielzeit hat er bereits klar formuliert: Den Titel verteidigen.

Zusammen mit Dupuis, Kapitän Petr Chaloupka, Dennis Arnold, Bastian Schirmacher, Jörn Weikamp, Filip Mrava und Christoph Koziol stehen somit schon neun Spieler unter Vertrag. Auch die ersten Neuzugänge sollen schon fix sein, Namen wollten die Falken-Verantwortlichen aber noch nicht verraten. Gut möglich, dass bis zum 5. Mai aber noch einige Personalien bekannt geben werden, ehe bei der Ligentagung die Rahmenbedingungen für die kommende Saison festgezurrt werden.

