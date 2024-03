In der Frauen-Bezirksliga spielt der FC Westharz (in schwarz) gegen den TSV Groß Schneen. Die Partie auf dem Sportplatz in Gittelde wird zur Halbzeit beim Stand von 1:1 vom Schiedsrichter abgebrochen, da er den Platz für nicht mehr bespielbar einstuft. Beide Mannschaften hätten allerdings gerne weitergespielt. © FMN | Robert Koch