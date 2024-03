Lippoldsberg. In der Frauen-Kreisliga müssen die Fußballerinnen des SCH bis an die Weser reisen, belohnen sich beim Vorjahresmeister aber mit einem Punkt.

Für die Fußballerinnen des SC HarzTor stand am Wochenende die längste Auswärtsfahrt der Saison auf dem Programm. Zum Topspiel der Frauen-Kreisliga ging es zur FSG Weser/Verna nach Lippoldsberg. Immerhin, die Reise sollte mit einem Teilerfolg enden, beim amtierenden Meister holten sich die Kneippstädterinnen durch ein 1:1 (1:1)-Remis einen verdienten Punkt.

Zwischen dem Tabellenzweiten vom Harz und dem gastgebenden Dritten entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Partie, der man die Bedeutung anmerkte. Denn klar war: Der Verlierer würde zunächst den Anschluss an der Tabellenspitze verpassen. Johanna Tölle brachte die Frauen von der Weser in der 27. Minute in Führung, der SCH fand aber umgehend eine Antwort. Lena Plümer schritt nach einem Vergehen im Sechzehner zur Tat und verwandelte den Elfmeter zum 1:1 (29.).

In der zweiten Hälfte fallen keine Tore mehr

Bei diesem Ergebnis sollte es letztlich bleiben, Tore fielen in den weiteren 60 Minuten trotz aller Bemühungen auf beiden Seiten nicht mehr. Für die Frauen des SC HarzTor ist es nach der Winterpause die zweite Punkteteilung in Folge, diesmal dürften sie mit dem Punkt aber wesentlich zufriedener sein als in der Vorwoche beim 1:1 gegen die SSG Bishausen.

Die Partie der SG Wulften/Lindau/Hattorf II gegen Bishausen wurde witterungbedingt abgesagt, es stand kein bespielbarer Platz zur Verfügung. Die Fußballerinnen des FC Westharz (Bezirksliga) und der SG Wulften/Hattorf/Lindau (Landesliga) greifen nach der Winterpause erst am nächsten beziehungsweise übernächsten Wochenende wieder in den Spielbetrieb ein.

