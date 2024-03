Osterode. Der VfB Südharz empfängt am Sonntag den Nachbarn vom SSV Neuhof. Um wichtige Punkte geht es zudem für den FC Merkur Hattorf im Tabellenkeller.

In der Fußball-Kreisliga ist am Wochenende der 16. Spieltag angesetzt. Doch schon jetzt präsentiert sich das Programm für die Altkreis-Mannschaften ausgedünnt, das Duell zwischen dem SC HarzTor und dem FC Eisdorf fällt aus. So sind nur drei der fünf heimischen Mannschaften im Einsatz, für das Trio geht es aber um eine Menge. Spielbeginn ist am Sonntag jeweils um 15 Uhr.

Nachbarschaftsduell in Walkenried

VfB Südharz - SSV Neuhof. Nur wenige Kilometer trennen die Sportplätze in Walkenried und Neuhof, entsprechend brisant sind die Aufeinandertreffen der beiden Teams. Auch in der Tabelle stehen die Mannschaften nah beieinander. Die Südharzer sind Vierter mit 24 Punkten, der SSV hat 19 Punkte auf dem Konto - aber auch vier Spiele weniger ausgetragen. Alles spricht also wieder für ein spannendes Duell auf Augenhöhe. Im Hinspiel setzte sich Südharz mit 2:1 am Kranichteich durch, jetzt wollen die Neuhofer auswärts Revanche nehmen.

Kellerduell in Bilshausen

SV Bilshausen - FC Merkur Hattorf. Mehr Abstiegskampf geht nicht: Der Tabellenletzte aus Bilshausen empfängt den Vorletzten aus Hattorf. Zwei Punkte hat der Aufsteiger von der Oder Vorsprung auf die Gastgeber, allerdings auch eine Partie mehr ausgetragen. Nach einer guten Phase zum Abschluss der Hinrunde wollen die Hattorfer nun genau dort anknüpfen, mit einem Sieg könnten sie tatsächlich die Abstiegsränge verlassen. Im Hinspiel trennten sich die Teams nach einer turbulenten Nachspielzeit mit 3:3.

Kein Duell in Bad Lauterberg

SC HarzTor - FC Eisdorf ausf. Das mit Spannung erwartete Gastspiel von FCE-Coach Ruven Schröter bei seinem künftigen Verein fällt aus, die Plätze in der Kneippstadt sind nicht bespielbar.

