Osterode. Merkur Hattorf und der SSV Neuhof kassieren in der Nachspielzeit ein bitteres Gegentor, der FC Eisdorf siegt in der Fußball-Kreisliga gegen Nesselröden.

Reichlich Spannung war in den drei Nachholpartien mit Altkreis-Beteiligung geboten, die am Reformationstag in der Fußball-Kreisliga ausgetragen wurden. Zweimal kassierten dabei die heimischen Teams tief in der Nachspielzeit einen bitteren Gegentreffer.