Hörden. SV RW Hörden und TSV Landolfshausen/Seulingen II geben den Auftakt in der 1. Kreisklasse: Sie laufen bereits am Freitagabend auf.

Der SV RW Hörden spielt am ersten Spieltag nach der Winterpause auswärts gegen TSV Landolfshausen/Seulingen II. Hörden hat ein Spiel mehr als Landolfshausen. Mit einem Sieg könnten die Hördener vorübergehend auf Platz zwei rücken, Landolfshausen dagegen nur auf Platz drei oder vier.

Die Gäste haben in ihren zehn Spielen 25 Tore erzielt und 20 kassiert und Landolfshausen hat in neun Spielen 25-mal eingenetzt, allerdings auch 23 Gegentore zugelassen. Hier spricht die Statistik für Hörden.

Der Hördener Yannik Minde ist bester Torschütze der Liga

Beide Teams haben fünf Siege geholt, Hörden hat aber auch zweimal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Landolfshausen hat dagegen nur einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren, aber sie haben ja auch ein Spiel weniger. Hörden ist fünf Spiele in Serie ungeschlagen und Landolfshausen hat in den vergangenen fünf Spielen eine Niederlage kassiert. Die Gastgeber sollten sich also auf ein schweres Spiel einstellen, da die Hördener ihre Serie weiterführen wollen.

Die beiden Top-Torjäger haben einen Torunterschied von zehn Treffern. Für Landolfshausen hat Maximilian Wurth nur sechs Mal treffen können. Der Hördener Yannik Minde hat in zehn Spielen 16 Mal treffen können und ist Top-Torjäger in der Liga.

