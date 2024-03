Lippoldsberg. In der Kreisliga der Frauen ist der SCH im Topspiel bei der FSG Weser/Verna gefordert. Die Partie der SG Wulften/Lindau/Hattorf II hingegen wurde abgesagt.

Wie bereits in der vergangenen Woche ist beim Frauenfußball nur eine Mannschaft aus dem Altkreis Osterode im Einsatz, in der Kreisliga ist der SC HarzTor gefordert. Die Partie der SG Wulften/Lindau/Hattorf II gegen die SSG Bishausen wurde witterungsbedingt abgesagt, da der Platz in Hattorf nicht bespielbar ist.

Die Begegnung des SC HarzTor am Samstag um 16 Uhr bei der FSG Weser/Verna soll hingegen stattfinden. Der Rasenplatz in Lippoldsberg scheint bespielbar zu sein, sodass die Harzer die knapp 80 Kilometer lange Auswärtsfahrt an die Weser antreten werden.

Dabei kommt es zu einem echten Spitzenspiel. Der Tabellenzweite vom SCH ist beim Drittplatzierten FSG Weser/Verna zu Gast. Nur zwei Punkte trennen die Teams. HarzTor muss dabei eine deutlich bessere Leistung als zuletzt beim 1:1 gegen Bishausen. Für die Gastgeberinnen hingegen ist es das erste Spiel in diesem Jahr überhaupt.

