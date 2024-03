Osterode. Erneut stehen für die Mannschaften aus dem Altkreis Osterode einige Vorbereitungsspiele an. Fünf Partien sollen am Wochenende stattfinden.

Während die Bezirks- und Kreisliga bereits wieder im regulären Spielbetrieb sind, stehen für die Mannschaften aus der 1. Kreisklasse weiterhin Testspiele auf dem Programm. Fünf Teams aus dem Altkreis Osterode sind dabei am Wochenende gefordert.

SG Wulften/FC Lindau II – SV Lerbach (Sa., 16 Uhr). Auf dem Hartplatz in Wulften spielt der SV Lerbach bei SG Wulften/Lindau II. Für die Harzer ist es erst das zweite Spiel in der Vorbereitung. Seit dem 9:0 über HarzTor II sind allerdings schon wieder zwei Wochen vergangen. Man darf gespannt sein, wie sich der SVL präsentiert.

TSC Dorste – SV Harriehausen (So., 12 Uhr). Gegen den SV Harriehausen testet der TSC Dorste auf dem Northeimer Kunstrasenplatz. Für den TSC ist es die Generalprobe vor dem Ligastart. Bislang gab es einen Sieg und eine Niederlage in den bisherigen Testspielen. Gegen den Northeimer Kreisligisten soll die Bilanz positiv aufgewertet werden.

SVG Göttingen II – 1. FC Freiheit (So., 14 Uhr). Auf dem Kunstrasenplatz am Sandweg in Göttingen ist der 1. FC Freiheit zu Gast. Bei der Landesliga-Reserve der SVG Göttingen ist es für den FC nach dem 2:2 gegen Hahndorf das zweite Vorbereitungsspiel. Der Gastgeber aus der Unistadt ist mit bereits viermal aktiv gewesen und sollte entsprechend eingespielt sein.

SV Rotenberg II – FC Lindau (So., 15 Uhr). Für die Rotenberger Reserve wird die Partie in Pöhlde gegen den Northeimer Kreisligisten ein echter Härtetest. Verstecken brauch sich der SVR allerdings nicht, scheint er doch bereits in guter Form zu sein. Bisher gelangen der Mannschaft von Trainer Michael Hahn Siege über Bilshausen (3:0) und Bockelnhagen (6:0).

VfL Herzberg – SV RW Hörden (So., 16 Uhr). Als Favorit gehen die Hördener in die Partie gegen Herzberg. Der VfL ist aber in guter Form und konnte dem Kreisligisten aus Neuhof zuletzt ein 2:2 abknöpfen. Der SV ist also gewarnt den klassentieferen Gegner nicht zu unterschätzen. Die Partie findet auf dem Northeimer Kunstrasenplatz statt.

