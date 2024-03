Barbis. In der Frauen-Kreisliga steht der Rückrundenstart an. Die Partie der SG Wulften/Lindau/Hattorf II musste allerdings schon abgesagt werden.

Die Frauen-Kreisliga im NFV-Kreis Göttingen-Osterode startet an diesem Wochenende bereits in die Rückrunde. Hier sind am Sonntag der SC HarzTor und die zweite Mannschaft der SG Wulften/Lindau/Hattorf gefordert. Ob die Partien, die jeweils auf Rasenplätzen angesetzt sind, tatsächlich stattfinden, bleibt abzuwarten. Nicht mehr in der Liga dabei ist die zweite Mannschaft des Bovender SV, die zurückgezogen hat. Die bereits absolvierten Partien des BSV wurden aus der Wertung genommen.

SC HarzTor – SSG Bishausen. Um 11 Uhr soll in Barbis für den SCH der Rückrundenauftakt erfolgen. Nach der dreimonatigen Winterpause will die Mannschaft von Trainer Jens Plümer mit einem Sieg gegen den Tabellenelften starten. Für die Harzerinnen wird es wichtig sein, den Abstand zum Tabellenführer Vogelbeck nicht zu groß werden zu lassen. Aktuell ist HarzTor Zweiter mit zehn Punkten Rückstand, hat aber noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

SG Wulften/Lindau/Hattorf II – FC Lindenberg Adelebsen. Die Partie, die im Hattorfer Oderstadion stattfinden sollte, muss witterungsbedingt ausfallen. Auch die weiteren Plätze der SG sind noch nicht in bespielbarem Zustand, sodass auch ein Ausweichen nicht möglich war.

