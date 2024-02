Göttingen. Am 28. April wird es rund um Göttingen sportlich. Zur Vorbereitung auf das Radsport-Event hat der Veranstalter einige Tipps parat - besonders auch für Frauen.

Während die Vorbereitungen für die Tour d‘Energie am 28. April rund um Göttingen voll im Zeitplan liegen, sorgt vor allem die Begeisterung unter den Radfahreren und Radfahrerinnen für viel Freude bei den Verantwortlichen. „Die Anmeldezahlen sind mega. Viele von uns fahren im Frauenblock mit, den gibt es auf unsere Initiative hin dieses Jahr zum ersten Mal – ein tolles Angebot gerade für Frauen, die vielleicht zum ersten Mal so ein Rennen mitfahren“, sagt Sybille Bertram vom Frauenradsportverein Bicikletten, der Mitveranstalter des Radsportevents ist.

Die Zahlen sprechen für sich: Bereits mehr als 3.000 Anmeldungen verzeichnet die GoeSF und von den bislang knapp 500 angemeldeten Teilnehmerinnen starten 63 gemeinsam aus besagtem Frauenstartblock. Damit lässt sich das Rennen entspannt beginnen und leicht eine passende Gruppe finden. Für das erste Rennen hilft auch eine gute Vorbereitung und sorgt für mehr Sicherheit. Besonders um den ersten Einstieg zu erleichtern, gibt es im Vorfeld einige Angebote.

So kann man sich auf die Tour d‘Energie vorbereiten

So freuen sich die Mitveranstalter Tuspo Weende Radsport und Bicikletten über neue interessierte Sportler. Sobald das Wetter stabil ist, wird gemeinsam gefahren und die Region erkundet. Infos zu Zeiten und Kontakt gibt es unter www.tuspoweende-radsport.de und www.bicikletten.de.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

An vier Samstagen vor der Tour d‘Energie bietet die GoeSF ein Rennradtraining mit Fokus auf dem gemeinsamen Fahren in einer Gruppe an. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in einem dreistündigen Workshop die eigene Kompetenz in Gefahrensituationen zu verbessern. Mehr Informationen gibt es unter fitness.goesf.de.

Am 14. April fahren die Bicikletten mit allen interessierten Frauen die kurze TDE-Strecke (45 km). Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz des Göttinger Jahnstadions., die Teilnahme ist kostenlos. Ebenfalls am 14. April bietet TDE-Partner Paceheads eine Community-Ausfahrt an. Es sind alle eingeladen, die 45 km-Strecke in einem entspannten Tempo gemeinsam zu erkunden.

Die Anmeldung für die verschiedenen Strecken der Tour d‘Energie ist weiterhin möglich, alle Informationen gibt es auf der Homepage.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: