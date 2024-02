Osterode. SV Rotenberg und VfR Dostluk Osterode gewinnen ihre Vorbereitungspartien. Die Teams aus dem Altkreis Osterode präsentieren weiterhin in Torlaune.

Zahlreiche Tore und Kantersiege, aber auch knappe Siege und Niederlage. Die Testspiele am Wochenende hatten fast alles zu bieten, was das Fußballerherz begehrt. Die beiden Bezirksligisten Rotenberg und der VfR Dostluk Osterode konnten ihre Partien gewinnen. Zum Rückrundenstart treffen beide Teams am Sonntag direkt aufeinander.