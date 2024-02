Braunlage. Mit einem Sieg gegen die Weserstars hätte sich das Team aus Braunlage den Hauptrunden-Titel in der Regionalliga Nord geholt. Durfte am Wurmberg gefeiert werden?

Die Harzer Falken haben sich in der Eishockey-Regionalliga Nord die Pole-Position für die anstehenden Playoffs gesichert. Im letzten Hauptrundenspiel schickten die Braunlager die Weserstars Bremen mit einer 8:3 (1:0, 5:1, 2:2)-Niederlage auf die Heimreise und holten sich so den Vorrundentitel. In der K.o.-Runde trifft das Team von Trainer Jozef Potac nun auf den Hamburger SV, das erste Spiel findet am kommenden Freitag im Wurmbergstadion statt.