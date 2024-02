Wolfenbüttel. Beim Doppel-Auswärtsspiel müssen sich die Oberliga-Volleyballer dem Spitzenduo Giesen IV und Wolfenbüttel geschlagen geben, erkämpfen aber einen wertvollen Punkt.

Trotz zweier Niederlagen zu Gast in Wolfenbüttel trat der 1. VC Pöhlde die Heimreise am Samstag relativ zufrieden an. Die Oberliga-Volleyballer zeigten gegen die Spitzenteams vom Wolfenbütteler VC und dem TSV Giesen Grizzlys IV zwei gute Leistungen und konnten durch die knappe 2:3-Niederlage gegen Wolfenbüttel sogar einen wichtigen Punkt mitnehmen. Gegen Giesen verloren die Oderdörfler mit 0:3. Auch die zweite Mannschaft des VCP war im Einsatz, zu Gast in Göttingen gab es eine deutliche 0:3-Niederlage.