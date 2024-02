Braunschweig. Für die Verbandsligahandballer der HSG Oha steht ein Auswärtsspiel bei MTV Braunschweig II am Samstag an. Worauf das Team achten muss.

„Mit viel Rückenwind durch den Punktgewinn in Barsinghausen“, so HSG-Oha-Trainer Jens Wilfer, geht es für die Verbandsligahandballer am Samstag, 24. Februar, nach Braunschweig. Dort treten sie ab 16.30 Uhr gegen MTV Braunschweig II an.