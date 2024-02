Osterode. Zahlreiche Vorbereitungsspiele standen am Wochenende für die Teams aus dem Altkreis an. TuSpo und der SV Lerbach sind dabei in Torlaune

Ein volles Programm stand am Wochenende bei den Fußballern an. Insgesamt waren zehn Testspiele angesetzt. Hierbei fielen insgesamt 62 Tore. Während es also bei einigen Mannschaften in der Offensive schon rund läuft, heißt es wiederum für andere die Defensivarbeit bis zum Rückrundenstart zu verbessern.