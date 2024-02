Herzberg. Die HSG Oha hatte am Samstag den HV Barsinghausen zu Gast. Bis zur Schlusssirene blieb das Verbandsligaspiel hart umkämpft.

Das war ein richtig spannendes Verbandsliga-Handballspiel, das die HSG Oha ihren Fans am Samstagnachmittag in der Herzberger Mahntehalle bot. Mit vollem Einsatz und einer tollen Moral erkämpfte sich die HSG Oha gegen den HV Barsinghausen am Ende ein leistungsgerechtes 23:23-Unentschieden.