Braunlage. Die Harzer Falken konnten am Wochenende binnen 24 Stunden zwei Siege einfahren und erobern damit die Tabellenspitze der Eishockey Regionalliga.

Die Harzer Falken hatten am vergangenen Wochenende einen eng getakteten Doppelspieltag vor der Brust. Am Freitagabend empfing der Eishockey-Regionalligist aus Braunlage die Salzgitter Icefighters im Wurmbergstadion, am Samstag waren die Harzer zu Gast in Wunstorf. Beide Spiele konnte das Team von Jozef Potac gewinnen.