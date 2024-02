Braunlage. Die Harzer Falken aus Braunlage treffen an diesem Wochenende in der Eishockey Regionalliga Nord gleich auf zwei Gegner. So schätzt Trainer Jozef Potac die Chancen ein.

Die Harzer Falken sind an diesem Wochenende gleich zweimal in der Eishockey Regionalliga Nord im Einsatz. Am Freitag, 16. Februar, steht im heimischen Wurmbergstadion in Braunlage das Derby gegen die Salzgitter Icefighters an. Beginn ist um 20 Uhr. Schon am Samstag, 17. Februar, reisen die Falken dann in die Region Hannover, wo sie ab 20 Uhr gegen die Wunstorf Lions spielen.