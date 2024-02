Osterode. Der Ball kommt so langsam ins Rollen. An diesem Wochenende stehen vier Testspiele für die Fußball-Teams aus dem Altkreis Osterode an.

Neben den drei heimischen Bezirksligisten wollen auch die Kreisligisten VfB Südharz und SC HarzTor ihre Form überprüfen. Der SCH trifft dabei auf den VfR Dostluk. Den Anfang macht am Samstag um 14 Uhr allerdings der VfB Südharz beim Blankenburger FV.